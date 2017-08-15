“GENÇ İŞSİZ SAYISINI UYGULAMALI EĞİTİMLE DÜŞÜREBİLİRİZ”

Türkiye İstatistik Kurumu’nun(TÜİK) açıkladığı Mayıs 2017 işgücü istatistiklerinde işsizlik oranı, birönceki yılın aynı ayına göre 0,8 puan artarak yüzde 10,2 seviyesine yükseldi.Oran, bir ay öncesine göre ise 0,3 puan geriledi. “Genç işsizler” olarakbilinen 15-24 yaş arası işsizlik oranı ise bir önceki yıla göre 2,4 puanartarak yüzde 19,8 olarak gerçekleşti. Genç işsizlik oranı bir önceki aya göreise değişmedi.

“ÖĞRENCİLER KENDİLERİNİ ‘MULTİDİSİPLİNER’ YETİŞTİRMELİ”

Verileri değerlendiren ve gençişsizlik oranının son derece yüksek olmasına dikkat çeken İstanbul AydınÜniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, “Bu durum,gençlerimizin kendilerini, piyasanın yenilenen şartlarına göre talep edileninsan profiline göre yetiştirememiş olduğunu gösteriyor” dedi. Ekonomide artık‘multidisipliner’ kavramının ön planda olduğuna işaret eden Dr. Aydın,“Multidisipliner, yani disiplinler arası demek, kişinin, kendi iş alanınaakraba olan alanlar hakkında da söz sahibi olabilmesi demek anlamına geliyor.Gençlerimizin kendilerini buna göre yetiştirmesi gerekir. Günümüz dünyasındatek bir alanda uzman olmak yetmiyor. O alanla ilintili birkaç alanda daha işyapabiliyor olmak tercih sebebi sayılıyor. Piyasada firmalar da bunugöremeyince mecburen tecrübeye yöneliyorlar. TÜİK verilerine baktığımızda gençişsizlerin oranı yüzde 19,8 iken, orta yaş diye nitelendirebileceğimiz yaşgruplarında bu oran daha düşük seviyede. Oysa bunun tam tersi olması lazım”diye konuştu.

“ÜLKE OLARAK UYGULAMALI EĞİTİME GEÇMEMİZ LAZIM”

Hayata hazırlanan her insanın,kendi alanından başka, iletişim becerisinin olmasının, pazarlamadan anlıyorolmasının, zaman yönetimini biliyor olmasının ve liderlik vasfına sahipolmasının gerektiğinin altını çizen Dr. Aydın, “Bundan başka öğrencilerimiz,teorik alanda edindikleri bilgi birikimini pratiğe dökerek pekiştirmeliler.Bunun en iyi yolu da, uygulama ağırlıklı alabilecekleri eğitimdir. Biz bununüzerinde yıllardır duruyoruz. Genel eğitim politikası olarak artık uygulamalıeğitime geçmemiz lazım. Teorik yüklemeyle verilen eğitimde bir yerevaramıyoruz. Bu verilen bilgi birikiminin muhakkak pratiğe dökülerek ekonomiyekatma değer sağlayacak ürünlere dönüştürülmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.“Gençler iş konusunda da çok fazla seçici olmamalı” diyen Dr. Aydın, “Bugününiversiteden yeni mezun olan bir arkadaşımız, kendisine hemen iyi bir firmadaiş verileceğini, bir makam masası, oda, sekreter gibi imkanlar sunulacağınıdüşünüyor. Oysa devir artık o devir değil. Bu nedenle iş konusundagençlerimizin çok aşırı seçici olmamaları lazım. Elbette ‘Ne iş olsa yaparım’da dememek lazım. Ancak beklentiyi de çok fazla yüksekte tutmamak lazım” dedi.