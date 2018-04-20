Genç İşadamları Ülkesine Sahip Çıkıyor...

KAMUOYUNA DUYURULUR…

Tarihi şan ve şerefle dolu milletimiz, dünyada barış ve huzurun teminatı olmuş devletimiz, bugün itibarıyla dış mihrakların ekonomik saldırısı altındadır.

Ülkemizin yükselişinin önünü kesmek için 15 Temmuz’da darbeye teşebbüs eden, kiralık terör örgütleriyle saldırılarda bulunan ve büyük bir yenilgi alan dost görünümlü düşmanlar, Türkiye’nin %7,4 gibi bir büyüme oranını yakaladığı, bu büyüme oranıyla dünya ekonomisinin %85’ini oluşturan G-20’de lider, OECD ülkeleri arasında ikinci olduğu, cari açığın düşürülmesi ve yatırımların artmasını sağlayacak 135 milyar lira teşvik paketinin açıklandığıbir an da şimdi de ekonomik, iktisadi araçlarla hücuma geçmişlerdir.

Milletimizin geleceğe dair güçlü inancını yok etmeyi, 2023,2053 ve 2071 vizyonlarını yok etmeyi amaçlayan bu ekonomik saldırılar asla amacına ulaşamayacaktır.

Yarattıkları suni kur artışıyla Merkez Bankamızın brüt döviz rezervini bir haftada 1 milyar 622 milyon dolar eritenler şunu iyi bilmelidirler ki, nasıl ki, milli birlik ve beraberlik içerisinde Merkez Bankamızın brüt döviz rezervini 27,5 milyar dolardan 110 milyar dolar seviyesine çıkardıysak yarın da bunu daha da yukarılara çıkarmayı başaracağımıza inancımız tamdır.

Ülkemize yönelik döviz silahını kullananların bu oyununu bozmak, dinamik ve genç bir nüfusu olan ülkemizin yarınlarını garanti altına almak için alternatif yollar arayan hükumetimizi sonuna kadar desteklediğimizi belirtmek isteriz. Dün olduğu gibi yarın da döviz baskısına karşı paramıza sahip çıkacağız ve Türk Lirası’nın değerini arttırmak için BÜYGİAD olarak var gücümüzle çalışacağız. İnsanlarımıza yeni iş alanları açıp istihdam sağlamaya karınca kararınca devam edeceğiz. Türkiye'nin katma değeri yüksek ürünler üretebilmesi, markalar oluşturabilmesi, daha bilinçli girişimcilerin ortaya çıkabilmesi için eğitim faaliyetlerimizi aralıksız sürdüreceğiz.

Borsa üzerinden, döviz kurları üzerinden, faizler üzerinden ülkemizi krize sürüklemeye çalışanlara son olarak şunu söylemek isteriz: “Kuru ekmeğe bile kalsak, Büyükçekmece Genç Girişimci İşadamları Derneği olarak söz konusu milli birlik ve beraberliğimiz, vatanımızın ve milletimizin bekası söz konusu ise bizim için geriye kalan her şey teferruattır. Aziz milletimiz, hiçbir zaman maddiyatı ön plana alan bir ruha sahip olmadı, devletimiz hiçbir zaman emperyalist bir devlet olmadı. Siz, ancak paranın kölesi olanları esir alabilirsiniz. Milletimizi hiçbir zaman parayla teslim alamayacaksınız. Milletimizin şanlı tarihi bunun en açık delilidir.”

Bizler, BÜYGİAD ailesi olarak her türlü şart ve durumda devletimizin ve milletimizin yanında olduğumuzu ilan ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yönetim Kurulu Adına Başkan M.Mustafa KARAYÜN