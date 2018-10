"Gelecek kuşaklara karşı sorumluyuz"

Kentsel Dönüşüm Projesi’nin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini söyleyen Sampaş A.Ş. yetkilisi Şehir Plancısı Serdar Serdaroğlu, şirket olarak dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik kriz, iklim değişiklikleri, maliyetlerin artması, oluşan ihtiyaçlara cevap verilmesi farkındalığıyla hareket ettiklerini anlattı. Proje öncesi Belediye Evleri Mahallesi’nde yaşayan insanlarla anket yapıldığını, neleri istediklerini, onların talebiyle birlikte uzman mühendis ve birçok çalışanla birlikte projeye başlandığını kaydeden yetkililer, 107 hektarlık alanda zemin etüdü yapıldığını, taşınmazların değerlendirildiğini, projeyle bölgenin Türkiye’nin en güzel yaşam alanı oluşturmayı amaçladıklarını anlattı. Projeyle sadece alt yapı değil, üst yapısı, binaları, yolları, yeşil alanları, sosyo-kültürel fonksiyonlarıyla birlikte akıllı bir kent oluşturacaklarını kaydeden Sampaş A.Ş. yetkilisi Şehir Plancısı Serdar Serdaroğlu , “alt yapı çalışmasıyla birlikte akıllı trafik çözümleri ile ulaşım konforlu hale gelecek, park problemleri yaşanmayacak, sokaklar defalarca kazılmayacak, çöpler sokaklarda kirlilik yaratmayacak, güvenlik üst seviyede olacak ve çocuk kahkahalarının duyulduğu oyun parkları, ağaçların altında temiz hava soluyarak okula giden çocuklar olacak. Yaşlı ve engelliler için en iyi yaşam alanı oluşturulacak. Proje 7’den 70’e herkese rahat bir nefes aldıracak” dedi.

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Öte yandan, gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarının da farkında olan Sampaş AŞ., depreme dayanıklı binalar planlanırken küresel iklim değişikliğinin de göz ardı edilmediğini, yeni planlanan alanlarda kat yüksekliklerini , hakim rüzgar yönüne bağla hava koridorlarının oluşumunu, güneşlenme açısı ve süresini de hesaba kattıklarını anlattı. Yetkililer, kentsel dönüşüm projesinde nitelikli yeşil alanlara fazlaca yer verdiklerini, gelecek kuşaklara sağlıklı, yaşanabilir kentler bırakabilmek için sorumlu olduklarını belirtti.

BİNLERCE KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANACAK

Proje kapsamında kentle ilgili birçok sorunun ortadan kaldırılmasını hedeflediklerini anlatan Sampaş A.Ş, yetkilileri, Belediyeevleri Mahallesi’ni baştan güvenli bir şekilde inşa ederken binlerce kişiye de iş kapısı açılacağını anlattı. Zor durumda olan inşaat sektörünün de canlanacağını kaydeden şirket yetkilileri sözlerini şöyle sürdürdü.

“Bu proje her yönüyle vatandaşlara hem ekmek kapısı olacak hem güvenilir bir yaşam alanı sunacak. Okul, sağlık, camii, semt pazarı, çocuk parkı, spor tesisi, yeşil alanlar her şey vatandaşlar için. Proje her konuda hem halka, Adana’ya ve ülke ekonomisine canlılık getirecek. Bu sorumluluk yıllardır birçok başarılı işlere imza atmış bir şirket olarak hem bize hem de vatandaşa en iyi hizmeti vermek için çabalayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Çukurova Belediyesi’ne aittir.”