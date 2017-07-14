"GELECEĞİN TEKNOLOJİ YILDIZLARI" EĞİTİME BAŞLADI

İSTANBUL (AA) - Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iş birliğiyle "Geleceğin Teknoloji Yıldızları" eğitim programını hayata geçirdi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, teknoloji alanında buluşlara imza atacak bireyler yetiştirmeyi hedefleyen program, üstün yetenekli öğrencilere yönelik kapsamlı teknik eğitimleri içeriyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, İBB iş birliği ile hayata geçirdiği "Geleceğin Teknoloji Yıldızları" programı kapsamında, üstün yetenekli öğrencilere yönelik eğitim programını hayata geçiriyor.

İBB Meclisi tarafından onaylanan iş birliği protokolü ile çerçevesi çizilen program kapsamında teknoloji alanında dünya çapında başarılara imza atacak bireyler yetiştirilmesi hedefleniyor. Program, üstün yetenekli öğrencilere yönelik kapsamlı teknik eğitimleri içeriyor.

- Sınava, 15 binin üzerinde aday katıldı

DeneYap Teknoloji Atölyeleri'nde verilen eğitimlere katılan öğrenciler, iki aşamalı bir eleme süreci sonucunda programa girmeye hak kazandı. Bu yıl ilk kez düzenlenen ve eleme sürecinin ilk aşaması olan yazılı sınava, 15 binin üzerinde aday katıldı. Adayların analitik ve sayısal becerilerini ölçen yazılı sınavda en yüksek puanı alan ilk bin aday, 2. aşama olan proje sınavında yarıştı.

Öğrencilerin atık malzemeler kullanarak insansı robotlar tasarladıkları proje sınavı aşamasında da en yüksek puanı alan 432 öğrenci, bu hafta başında DeneYap Teknoloji Atölyeleri'nde eğitimlerine başladı.

36 ay boyunca ücretsiz olarak devam edecek olan eğitim programının ilk 18 ayında öğrenciler robotik, yazılım, elektronik ve haberleşme, nesnelerin interneti, enerji teknolojileri ve temel bilimler dahil olmak üzere kapsamlı bir eğitim alacaklar. Kalan 18 ayda ise öğrenciler projeler geliştirip ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji yarışmalarına katılacaklar.

Yaklaşık büyüklükleri 200 metrekare olan DeneYap Teknoloji Atölyeleri, ücretsiz internet hizmeti sağlamak üzere 10 yıl önce kurulan ve işlevini kaybetmekte olan internet ve bilgi erişim merkezleri (BELNET) dönüşümü ile kuruldu.

Eğitimlerin verildiği ilk DeneYap Teknoloji Atölyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Fatih ve Bakırköy'de kuruldu. İkinci adımda, Maltepe, Tuzla ve Esenler ilçelerinde kurulacak DeneYap Teknoloji Atölyeleri ile İBB'nin eğitim merkezlerini sağladığı projede, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı alanında uzman mühendis ve eğitmenlerinden oluşan gönüllü kadrosu ile ortaokul ve lise öğrencilerine koçluk desteği sağlıyor.

İş birliği kapsamında, önümüzdeki dönemde Sarıyer'de üstün yetenekli öğrencilere dönük Çocuk Üniversitesi ve Teknoloji kampüsü ile İstanbul'daki ilkokul, ortaokul ve liseleri gezerek öğrencilerin teknoloji üretme konusundaki farkındalığını artıracak iki teknoloji otobüsü de faaliyete başlayacak. İBB tarafından Haliç Tersanesi Yerleşkesi'nde kurulacak Bilim ve Teknoloji Merkezi'ne dönük hazırlık çalışmaları, Vakfın gönüllü ekipleri tarafından desteklenecek.





- Vakıf, burs desteği de sağlıyor

Türkiye'nin milli insansız hava araçlarını (İHA) geliştiren Baykar firmasının Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın Mütevelli Heyeti Başkanlığı'nı, girişimci Mehmet Fatih Kacır'ın ise Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı üstlendiği Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın kurucu kadrosu, ağırlıklı olarak mühendislerden oluşuyor. Vakfın kurucuları arasında, Aykut Fırat ve Nizamettin Ordulu gibi dünyanın en iyi mühendislik üniversitesi kabul edilen MIT mezunu mühendislerin yanı sıra Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve 2004 yılında Uluslararası Avrupa Birliği Genç Bilim Adamları Yarışması'nda dünya ikincisi olan Mehmet Halit Calayır yer alıyor.

Vakıf, alanında yetenekli 97 üniversite öğrencisine aylık 500 TL burs desteği, uluslararası proje yarışmalarına katılan 25 teknoloji takımına ise ekipman, teknik danışmanlık ve seyahat destekleri sağlıyor. Vakfın desteklediği öğrencilerden olan Eray Aktokluk, geçen ay katıldığı Euroinvent yarışmasında altın madalya kazandı, Avrupa en genç mucit ödülünü aldı. 2023 yılına kadar "1001 teknoloji takımı" ve "1001 teknoloji girişimi" kurulmasını amaçlayan vakıf, milli teknoloji hamlesini hayata geçirmeyi hedefliyor.