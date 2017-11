Geleceğin Mağaza Trendinde 3D Dijital Aynalar Başrolde Olacak!

Başta ABD olmak üzere gelecek 10 yılda hızla değişen modayla birlikte markaların da bu süreçten olumsuz etkilenebileceği görüşünü savunan Bilgen, “ABD özelinde bakıldığında, bugün toplamda bin 200 adede ulaşan AVM sayısının 10 yıl içinde 900’e düşmesi bekleniyor. AVM ziyaretleri ise 2010-2013 yılları arasında yüzde 50 azaldı ve her yıl gittikçe düşüyor. Birbirine çok yakın konumlarda, nüfusa oranla çok fazla AVM olması aynı durumun ülkemizde de yaşanmasını sağlayacak. Markaların ciro pasta payları azaldı. Aynı markanın birbirine çok yakın iki mağazası artık rakip. Bu durum giderek verimsizleşen mağazaların ve ilerleyen dönemde AVM’lerin sonu olacak” değerlendirmesini yaptı.

Pop up mağazacılık Türkiye’de yerini sağlamlaştıramadı

Pop up mağazacılık kültürüyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Ufuk Bilgen, Türkiye’de henüz pop up mağazacılığının yeteri kadar yerini sağlamlaştıramadığını söyledi. “Pop up mağaza metrekaresinden ötürü ürün odaklı mağazalar olmalı ve bir bütün olarak değerlendirilmeli” diyen Bilgen, doğru aydınlatma ve doğru sunumun altını çizerek Türkiye’de bu kültürün basitleştirildiğini belirtti.

Dünyada son dönemde etkisini sürdüren en önemli trendin LED kullanımı olduğunu kaydeden Bilgen, sadece az yakar mantığıyla LED kullanımının yanlış sonuçlar doğuracağı yorumunu yaparak, "LED varyasyonları ülkemizde yeni gelişmeye başladı.





LED az yakar mantığı ile ilerlemek yanlış. LED’lerin ürün ile ilişkilendirilmesi çok önemli bir durum. Ürünün gerçek renklerini ortaya çıkaran LED kullanımları yaygınlaşmalı. Yerdeki seramikten nasıl yansıyacağından, müşterinin algısına, tavan yüksekliğinden duvar renklerine kadar birçok açıdan LED kullanımları üzerine çalışılmalı” diye konuştu.

Sunduğu projelerle farkındalık yaratarak, yeni bakış açıları kazandırmayı hedefleyen N8 Proje, Türkiye'de çok sayıda marka için sunduğu mimari hizmetler ışığında gelecek dönemde mağazacılık trendlerini değerlendirdi. N8 Proje Genel Müdürü Ufuk Bilgen'e göre, perakendeciler açısından marka ruhunu yansıtmanın halen en güçlü rolünü vitrinler üstlenirken, "Genel olarak mağaza tasarımında, dijital ve gelenekselin bir arada olması dinamik bir ortam yaratıyor ve bu ortam bir süre daha devam edecek.Markanın kimliği ve hedef müşteri kitlesinin belirlediği tercihler kapsamında dijitalleşme süreci daha hızlı yaşanacaktır. Kadın ve erkek giyim markaları, müşterilerinin kombinleri üzerlerinde 3D görebilecekleri dijital aynaları sunacaklar. Burada müşteri yönelimleri daha da önem kazanacak" diye konuştu.