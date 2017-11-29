banner181

banner213
Ana SayfaGÜNCEL

Geleceğin Mağaza Trendinde 3D Dijital Aynalar Başrolde Olacak!

29 Kasım 2017 Çarşamba 12:35
Bu haber 987 kez okundu

Sunduğu projelerle farkındalık yaratarak, yeni bakış açıları kazandırmayı hedefleyen N8 Proje’nin Genel Müdürü Ufuk Bilgen, hem küresel hem de Türkiye’deki mağazacılık trendlerinin yakın gelecekte büyük değişimler geçireceğini belirtti. Markaların gelecek dönemde de mağaza tasarımında dijital ve gelenekseli birlikte yansıtmaya devam edeceklerini söyleyen Bilgen, “Markanın kimliği ve hedef müşteri kitlesinin belirlediği tercihler kapsamında dijitalleşme süreci daha hızlı yaşanacaktır. Kadın ve erkek giyim markaları, müşterilerinin kombinleri üzerlerinde 3D görebilecekleri dijital aynaları sunacaklar. Burada müşteri yönelimleri daha da önem kazanacak” dedi.

Geleceğin Mağaza Trendinde 3D Dijital Aynalar Başrolde Olacak!
 Sunduğu projelerle farkındalık yaratarak, yeni bakış açıları kazandırmayı hedefleyen N8 Proje, Türkiye’de çok sayıda marka için sunduğu mimari hizmetler ışığında gelecek dönemde mağazacılık trendlerini değerlendirdi. N8 Proje Genel Müdürü Ufuk Bilgen’e göre, perakendeciler açısından marka ruhunu yansıtmanın halen en güçlü rolünü vitrinler üstlenirken, “Genel olarak mağaza tasarımında, dijital ve gelenekselin bir arada olması dinamik bir ortam yaratıyor ve bu ortam bir süre daha devam edecek.

Markanın kimliği ve hedef müşteri kitlesinin belirlediği tercihler kapsamında dijitalleşme süreci daha hızlı yaşanacaktır. Kadın ve erkek giyim markaları, müşterilerinin kombinleri üzerlerinde 3D görebilecekleri dijital aynaları sunacaklar. Burada müşteri yönelimleri daha da önem kazanacak” diye konuştu. 

Başta ABD olmak üzere gelecek 10 yılda hızla değişen modayla birlikte markaların da bu süreçten olumsuz etkilenebileceği görüşünü savunan Bilgen, “ABD özelinde bakıldığında, bugün toplamda bin 200 adede ulaşan AVM sayısının 10 yıl içinde 900’e düşmesi bekleniyor. AVM ziyaretleri ise 2010-2013 yılları arasında yüzde 50 azaldı ve her yıl gittikçe düşüyor. Birbirine çok yakın konumlarda, nüfusa oranla çok fazla AVM olması aynı durumun ülkemizde de yaşanmasını sağlayacak. Markaların ciro pasta payları azaldı. Aynı markanın birbirine çok yakın iki mağazası artık rakip. Bu durum giderek verimsizleşen mağazaların ve ilerleyen dönemde AVM’lerin sonu olacak” değerlendirmesini yaptı. 

Pop up mağazacılık Türkiye’de yerini sağlamlaştıramadı 
Pop up mağazacılık kültürüyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Ufuk Bilgen, Türkiye’de henüz pop up mağazacılığının yeteri kadar yerini sağlamlaştıramadığını söyledi. “Pop up mağaza metrekaresinden ötürü ürün odaklı mağazalar olmalı ve bir bütün olarak değerlendirilmeli” diyen Bilgen, doğru aydınlatma ve doğru sunumun altını çizerek Türkiye’de bu kültürün basitleştirildiğini belirtti. 
Dünyada son dönemde etkisini sürdüren en önemli trendin LED kullanımı olduğunu kaydeden Bilgen, sadece az yakar mantığıyla LED kullanımının yanlış sonuçlar doğuracağı yorumunu yaparak, “LED varyasyonları ülkemizde yeni gelişmeye başladı.


LED az yakar mantığı ile ilerlemek yanlış. LED’lerin ürün ile ilişkilendirilmesi çok önemli bir durum. Ürünün gerçek renklerini ortaya çıkaran LED kullanımları yaygınlaşmalı. Yerdeki seramikten nasıl yansıyacağından, müşterinin algısına, tavan yüksekliğinden duvar renklerine kadar birçok açıdan LED kullanımları üzerine çalışılmalı” diye konuştu. 


Basın Bülteni
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • AYLA - FragmanıAYLA - FragmanıAYLA - Fragmanı
  • DİRİLİŞ ERTUĞRUL 94. BÖLÜM FRAGMANIDİRİLİŞ ERTUĞRUL 94. BÖLÜM FRAGMANIDİRİLİŞ ERTUĞRUL 94. BÖLÜM FRAGMANI
  • EŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.