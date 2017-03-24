banner100

banner197
Ana SayfaGÜNCEL

"Geleceğin kapitalizmine örnek olacak yönetim modeli"

24 Mart 2017 Cuma 18:06
Bu haber 580 kez okundu

Türkiye’den ve dünyadan önemli iş insanlarını bir araya getiren Uludağ Ekonomi Zirvesi 2017’de “İyi Şirket & Y Kuşağında Liderlik” başlıklı oturumda konuşan Ekol Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul gelir dağılımı dengesizliğinin korkunç boyutlara ulaştığına değindi.

Mevcut dönemde kapitalizmin büyük bir çıkmaza girdiğini ve bunun böyle devam ettirilemeyeceğine vurgu yapan Musul, dünyanın en zengin 8 milyonerinin toplam serveti olan 426 milyar dolar, dünya nüfusunun yarısının yani toplam 3.6 milyar kişinin 409 milyar dolarlık mal varlığından fazla olduğunu sözlerine ekledi. Bunun sürdürülebilir olduğuna inanmayan ve imkanı olan herkesin bu konuda mutlaka yapacak bir şeyi olduğuna inandığını söyleyen Ahmet Musul, 2020 yılında hayata geçirecekleri yeni yönetim modelinin de iyi bir çözüm olacağını detaylarıyla paylaştı.
Şirketi sahipsizleştirebilmek için çalışmalar yürüttüklerinden söz eden Ahmet Musul; “2020 yılında tamamen çekileceğim; yani Ekol’ü Ekol’e bırakacağım. Ekol’ün sahibi artık kendisi olacak. Her yıl elde edilen karın yüzde 40’ını pozisyonlarına göre yaratılan değerin asıl sahipleri olan çalışanlarımıza dağıtacak, yüzde 60’ını ise sermaye olarak değerlendirerek yatırımlara ayıracağız” dedi. Mevcut Türk Ticaret Kanunu’nun bu yapılanmaya şu anda izin vermediğini, Türkiye’de bir şirketin ancak kendisinin yüzde 10 hissesine sahip olabildiğini dile getiren Musul sözlerine: “Farklı Avrupa’da birkaç ülkede mevcut yasaları inceleme sürecimiz hali hazırda devam ediyor. Eğer o tarihe kadar Ticaret Kanunu’muzda bu değişikliğin yapılmasını sağlayabilirsek, gönlümden geçen ve hayalini kurduğum bunu kendi ülkemizde gerçekleştirebilmek ve birçok şirkete de örnek olabilmek” şeklinde devam etti. Belirli bir refah seviyesine ulaşan her bireyin, varlığını mutlaka paylaşması gerektiğini dile getirerek; “Paylaştıkça toplum içerisindeki orantısız gelir düzeyi arasındaki makas da önemli ölçüde kapanacaktır. Hatta bana göre, kişisel servete yasalar tarafından da belli bir oranda sınır getirilebilir” dedi.

Ekol Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul hayata geçirdikleri Ekol Gönüllüleri projesini de Uludağ Ekonomi Zirvesi katılımcılarına şu sözlerle aktardı: “15 ülkeye yayılan yaklaşık 7.000 kişilik Ekol Ailesi olarak içinde bulunduğumuz toplumun ve bölgelerin birbirinden çok farklı ihtiyaçlarının ucundan tutarak iyiliklere öncülük etmek için yola çıktık. Birbirinden çok farklı alanlarda 40’dan fazla gönüllülük projesi gerçekleştirdik.”

Danone Türkiye Genel Müdürü Sayın Gamze Çuhadaroğlu’nun moderatör olarak yönettiği oturumda Ahmet Musul dışında; Coca-Cola Türkiye Kafkasya ve Orta Asya Bölüm Başkanı Sayın Galya Frayman Molinas, Akbank Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Sayın Hakan Binbaşgil, İş ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu Başkanı Sayın Mark Malloch-Brown, Fiba Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Murat Özyeğin ve Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Sayın Zeynep Bodur Okyay yer aldı.
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.