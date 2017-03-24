"Geleceğin kapitalizmine örnek olacak yönetim modeli"

Mevcut dönemde kapitalizmin büyük bir çıkmaza girdiğini ve bunun böyle devam ettirilemeyeceğine vurgu yapan Musul, dünyanın en zengin 8 milyonerinin toplam serveti olan 426 milyar dolar, dünya nüfusunun yarısının yani toplam 3.6 milyar kişinin 409 milyar dolarlık mal varlığından fazla olduğunu sözlerine ekledi. Bunun sürdürülebilir olduğuna inanmayan ve imkanı olan herkesin bu konuda mutlaka yapacak bir şeyi olduğuna inandığını söyleyen Ahmet Musul, 2020 yılında hayata geçirecekleri yeni yönetim modelinin de iyi bir çözüm olacağını detaylarıyla paylaştı.

Şirketi sahipsizleştirebilmek için çalışmalar yürüttüklerinden söz eden Ahmet Musul; “2020 yılında tamamen çekileceğim; yani Ekol’ü Ekol’e bırakacağım. Ekol’ün sahibi artık kendisi olacak. Her yıl elde edilen karın yüzde 40’ını pozisyonlarına göre yaratılan değerin asıl sahipleri olan çalışanlarımıza dağıtacak, yüzde 60’ını ise sermaye olarak değerlendirerek yatırımlara ayıracağız” dedi. Mevcut Türk Ticaret Kanunu’nun bu yapılanmaya şu anda izin vermediğini, Türkiye’de bir şirketin ancak kendisinin yüzde 10 hissesine sahip olabildiğini dile getiren Musul sözlerine: “Farklı Avrupa’da birkaç ülkede mevcut yasaları inceleme sürecimiz hali hazırda devam ediyor. Eğer o tarihe kadar Ticaret Kanunu’muzda bu değişikliğin yapılmasını sağlayabilirsek, gönlümden geçen ve hayalini kurduğum bunu kendi ülkemizde gerçekleştirebilmek ve birçok şirkete de örnek olabilmek” şeklinde devam etti. Belirli bir refah seviyesine ulaşan her bireyin, varlığını mutlaka paylaşması gerektiğini dile getirerek; “Paylaştıkça toplum içerisindeki orantısız gelir düzeyi arasındaki makas da önemli ölçüde kapanacaktır. Hatta bana göre, kişisel servete yasalar tarafından da belli bir oranda sınır getirilebilir” dedi.

Ekol Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul hayata geçirdikleri Ekol Gönüllüleri projesini de Uludağ Ekonomi Zirvesi katılımcılarına şu sözlerle aktardı: “15 ülkeye yayılan yaklaşık 7.000 kişilik Ekol Ailesi olarak içinde bulunduğumuz toplumun ve bölgelerin birbirinden çok farklı ihtiyaçlarının ucundan tutarak iyiliklere öncülük etmek için yola çıktık. Birbirinden çok farklı alanlarda 40’dan fazla gönüllülük projesi gerçekleştirdik.”

Danone Türkiye Genel Müdürü Sayın Gamze Çuhadaroğlu’nun moderatör olarak yönettiği oturumda Ahmet Musul dışında; Coca-Cola Türkiye Kafkasya ve Orta Asya Bölüm Başkanı Sayın Galya Frayman Molinas, Akbank Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Sayın Hakan Binbaşgil, İş ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu Başkanı Sayın Mark Malloch-Brown, Fiba Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Murat Özyeğin ve Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Sayın Zeynep Bodur Okyay yer aldı.