Geleceği 4. tarım devrimi kurtaracak

Gıda ihtiyacımızın büyük bir bölümü tarımdan sağlanıyor. Ancak artan dünya nüfusu ile birlikte elimizde bulunan kaynaklar azalıyor. Gıda üreticileri, tarımda 4. devrime geçerek, akıllı teknolojileri kullanarak verimi artırabilir ve geleceği güvence altına alabilir. Son bulgulara göre insanlık 23 bin yıldır tarım ile uğraşıyor yani tarım, insanlık hayatında her zaman öncelikli konumda bulunuyor. Dolayısıyla gıda ihtiyacımızın büyük bir bölümü tarımdan sağlanıyor. Bununla birlikte dünya nüfusu arttıkça besin ihtiyacı da buna paralel olarak artış gösteriyor. Bu artışın karşısında tarım arazileri ise tam tersi bir şekilde gün geçtikçe azalıyor.

Bu azalmanın 50 yılda %50 oranında olduğu gözlemleniyor. Bu oran ülkeden ülkeye değiştiği gibi Türkiye’de de çok daha yüksek boyutlara ulaşıyor. Bu ilginç denklemin sonucunda dünya nüfusunun gıda ihtiyacını nasıl karşılayacağız sorusu akıllara geliyor. Artan nüfus ve azalan kaynaklar karşısında dünya nüfusunun ihtiyaçlarını karşılayabilmek için daha az alandan maksimum verimi elde etmeliyiz diyen TreeT Genel Müdürü Mustafa Tamer şözlerine şunları ekliyor:

“Tarım sektörü özellikle son 10 yılda çok hızlı bir şekilde gelişip artık Tarım 4.0 olarak adlandırdığımız bir formata dönüştü. Bugün Nesnelerin İnterneti olarak adlandırdığımız IoT sayesinde, sahada bulunan bütün makinalar birbiriyle iletişime geçebiliyor. Bununla da kalmayıp yine akıllı teknolojiler sayesinde tohumdan rafa kadar bütün sistem izlenebilir hale geliyor.

Tarımda kullanılan teknolojiler, yani akıllı tarım uygulamaları sayesinde, arazinin hangi bölgesine ne kadar ve ne özellikte gübre kullanılması ve termal uydu görüntüleriyle hangi bölgeye ne kadar su verilmesi gerektiği öngörülüyor. Yine toprak analiz cihazlarıyla hangi alana ne ekilmesi gerektiği ve drone’lar sayesinde çok hızlı bir şekilde arazide olan bitenin anlaşılabilmesi tarımdan sağlanan verimi artıyor. Bu da geleneksel yöntemlere göre üreticinin işini çok daha kolay ve hızlı bir hale getiriyor.

Endüstri 4.0’ın tarım yansımaları bununla da kalmıyor; üreticiden direkt tüketiciye ulaşan ve takip edilebilir özellikte olan ürünler gıda üreticilerine sunuluyor. Kısacası tarımda yaşanan bu yeni devrim ile çok daha hızlı ve daha az masraflı şekilde ürünler toplanarak minimum alandan daha fazla verim elde ediliyor. Tüm buların sonucunda elde edilen dataları yorumlamak ise işin en önemli kısmını oluşturuyor. Şöyle ki; akıllı teknolojileri kullanarak bir veri elde ediyorsunuz ancak bunu doğru bir şeklide kullanamadıktan sonra tarımdan verim elde edemiyorsunuz. Bu noktada tarımda uygun teknolojileri kullanarak onun doğru bir şekilde işlenebilmesi için doğru yorumlanabilmesi gerekiyor. Çünkü doğru şekilde yorumlanan datalardan her defasında daha iyi sonuç elde edilerek verimlilik kat kat artıyor. Biz de TreeT Tarım ve Teknolojileri olarak Manisa’nın Salihli ilçesinde başladığımız yolculuğumuzda DOKTAR gibi önemli çözüm ortaklarımızla birlikte hareket ederek akıllı tarım uygulamalarından en iyi şekilde verim almak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz Endüstri 4.0 etkisiyle hareket ederek üretim süreçlerimizin her aşamasında hem TreeT yatırımcılarına katma değer sağlamak hem de yeni teknolojileri tarıma dahil ederek alanında öncü bir girişim olmak.” dedi