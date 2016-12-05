GEFCO’dan yeni çözümler

GEFCO lojistik şirketlerinin uluslararası pazarlara açılma, çeviklik, rekabetçilik ve yenilikçilik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir dizi yeni hizmeti pazara sundu. Müşterilerinin büyüme stratejilerinin parçası olmayı önceliklerinden biri haline getiren GEFCO, tedarik zincirlerinin her adımını optimize edebilecek yapı ve esnekliğe sahip çözümler sunuyor. GEFCO’nun yeni hizmet skalası katmanlı çözümlerden oluşuyor:



3 kademeli hizmet: Entegre lojistik, temel nakliye, stratejik uzmanlık

GEFCO'nun DNA'sını ve yeni hizmetinin çekirdeğini oluşturan Entegre Lojistik; sanayi, bitmiş ürün, araç ve yedek parça lojistiğinde tedarike ve kapıdan kapıya dağıtıma çözüm getirmeyi amaçlıyor. Bu hizmet tüm standart ulaşım nakliye hizmetlerine dayanıyor; Ulaşım ve lojistik pazarında rakipsiz olan sipariş depolama ve toplama, tekrar kullanılabilir ambalaj yönetimi, gümrük çözümleri ve vergi işlemleri gibi katma değerli çözümlerlerle destekleniyor. Şirket her türlü kara, hava, deniz ve demiryolu taşımacılığı vasıtasıyla düzenli bağlantılar da sunuyor. Operasyonel uzmanlığı ve takip cihazları sayesinde, GEFCO teslim zamanına uygun standart akış idaresi ve ürün güvenliği sağlıyor. Bu yüzden, GEFCO nakliye hizmetlerinin güvenilirliği Grubun esas işi olan kapıdan kapıya çözümlerin vazgeçilmez dürüstlük ilkelerinden birisi olarak görülüyor. Akış idaresinin optimizasyonu, görünürlüğün maksimizasyonu ve üretkenlik oluşturulması: bu stratejik konuların yerine getirilebilmesi için, GEFCO LLP (Lider Lojistik Sağlayıcı) ve 4PL (Dördüncü Parti Lojistik) sağlıyor. Uzman ekipler tedarik zinciri boyunca faaliyetlerin yakından kontrolünü sağlarken günlük olarak sanayiciler için sürdürülebilir ölçek ekonomileri arıyor.



2 çapraz uzmanlık: Endüstriyel Çözümler, Coğrafi Güvenlik

GEFCO müşterilerinin uluslararası büyümesini desteklemek ve teknik mevzuatlar veya ticari durumlara özgü hususları daha doğru yönlendirmek için sektöre özel hizmetler sunuyor: Çeşitli endüstrilerin ihtiyaçlarına göre uluslararası tedarik zinciri çözümleri uyguluyor. GEFCO müşterilerinin coğrafik sorunlarına özel çözümler üretiyor. Coğrafik çözümler hizmeti Rusya, Bağımsız Devletler Topluluğu, Baltık Ülkeleri, Doğu Asya veya Kuzey Afrika gibi stratejik bölgelerdeki sevkiyatlar için çok araçlı kapıdan kapıya çözümleri içeriyor.



Tek seferlik çözümler: Sıra dışı ihtiyaçlar için özel hizmetler

GEFCO müşterilerinin acil teslimat, endüstriyel projeler veya etkinlik lojistik ihtiyaçları gibi anlık ihtiyaçlarını karşılamak için özelleştirilmiş çözümler sunuyor. Proje yönetimi konusunda uzman olan GEFCO, fabrika ya da üretim birimi transferi, gabari dışı taşımacılık veya dünya çapında gösterim yapabilmek için, talebe göre, özel operasyonel organizasyonları ve insan kaynağını dağıtıyor. GEFCO Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Emmanuel Arnaud konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "GEFCO'nun en büyük amacı, müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını ve özel gereksinimlerini karşılayacak çözüm ve hizmetler tasarlamak, tedarik zincirinin tamamında rekabetçilik ve güvenilirliği birleştirerek müşterilerin büyümesini desteklemek ve nihayetinde tedarik zincirini değer zincirine dönüştürüyor".







Anadolu Haber Ajansı