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GEFCO Türkiye’den Vietnam’a ambulans taşıyor

28 Kasım 2016 Pazartesi 13:58
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GEFCO Türkiye, Ambulans, Mobil Sağlık Aracı ve Sedye Üreticisi EMS Mobil Sistemler için Türkiye’den Vietnam’a ambulans taşımalarına başladı. Proje kapsamında, Ankara’dan teslim alınan ambulanslar, denizyolu ile Vietnam’a taşınıyor.

GEFCO Türkiye'den Vietnam'a ambulans taşıyor
GEFCO otomotiv lojistiği ve denizyolu taşımacılığını tek bir projede birleştirerek, ambulans ve ambulans malzemeleri üretimi üzerinde uzman bir firma olan EMS Mobil Sistemler’inin Türkiye – Vietnam rotasındaki nakliyelerini gerçekleştiriyor. EMS Mobil Sistemler’in Ankara’daki fabrikasından GEFCO Otomotiv Lojistiği departmanı tarafından teslim alınan ambulanslar, araç çekerler ile Gemlik Limanı’na getiriliyor ve Vietnam’a doğru yola çıkmak üzere gemilere yükleniyor. Birçok etabı barındıran bu lojistik operasyonun titizlikle yönetilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden GEFCO Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Serkan ÇELİK, “Sağlık sektörü önem verdiğimiz ve içerisinde daha yoğun şekilde olmak istediğimiz bir sektör. Otomotiv lojistiği ve ağır taşımacılık ise, uzman olduğumuz konulardan. EMS Mobil Sistemler’inin bu projesinde onlara hizmet sunabilmek ve müşterimize fiyat ve uzmanlığımız ile rekabet avantajı kazandırmak bizler için çok memnuniyet verici” dedi. 

GEFCO Türkiye Ankara’da teslim alınan ambulansları nakliyelerinin her noktasında izlenebilirliğini sağlıyor, tek bir kontak kişi ile Vietnam’a kadar olan ara taşımalarda da kesintisiz geri bildirim sağlıyor. Otomotiv lojistiği ve ağır taşımacılık konusunda uzman olan GEFCO, yerel ve uluslararası yönetmelikleri, gümrük kısıtlarını, çevresel etki ve risk faktörlerini nakliye öncesinde değerlendirerek sıfır risk hedefi ile nakliye sürecini yönetiyor. Bu titiz çalışma, hatasız dokümantasyon, anında bilgi, zamanında teslimat gibi birçok avantajı da beraberinde getiriyor.

 
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