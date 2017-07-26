GEFCO, lojistik uzmanlığıyla Bimedia hedefini destekliyor

Alaska'nın en batısında yer alan Nome kasabasından başlayacak maceranın; yaklaşık 45-50 gün sonra Davis Boğazı'nın doğu kıyısında Grönland'ın başkenti Nuuk şehrinde sona ermesi planlanıyor. Bourgnon’un tek başına çıkacağı bu yolculukla, yelken rekorlarını teyit eden resmi organizasyon olan Dünya Yelken Rekorları Konseyi tarafından kabul edilen bir rekoru başarması bekleniyor.

Kuzeybatı Geçidi, yılda yalnızca birkaç hafta açık oluyor ve şimdiye kadar sadece motorlu tekneler tarafından kullanıldı. GEFCO tarafından sağlanacak lojistik destekle katamaran, Belçika’daki Antwerp limanından Alaska’nın Nome şehrine nakledilecek. Bu sayede, Yvan Bourgnon’un vaktinde demir alıp buzların erimesinden yararlanabilecek. Temmuz başında denize açılacak olan Yvan Bourgnon, kokpitsiz yelkenli teknesinde buzulların arasından yüzen kutup ayılarına ve deniz memelilerine yakın bir şekilde tek başına yolculuk yapacak.

GEFCO yetkilileri, firmaları adına operasyon kalitesi, esneklik ve risk yönetimi gibi firmanın bazı değerlerini simgeleyen bu benzersiz maceraya destek olmak amacıyla uzmanlığını sunmaktan duyduğu gururu ifade etti.

6.30 metre uzunluğundaki katamaran parçalar halinde yük gemisiyle Washington’a getirildi ve ardından hızlı gemiyle Alaska'ya taşındı. Son olarak bir Hercules C-130 kargo uçağıyla 26 Haziran'da Nome'a ulaştırıldı. Operasyonun tamamı, multimodel nakliye alanında uzman GEFCO Freight Forwarding tarafından gerçekleştirildi.