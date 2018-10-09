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Geekyapar! ve Pub Story ile eğlence dolu bir yetişkin gecesi!

Açıldığı günden bu yana eğlenceli vakit geçirmek isteyenlere vazgeçilmez bir alternatif yaratan LEGOLAND® Discovery Centre İstanbul, 19 Ekim 2018 Cuma günü geek kültürünün öncü platformu Geekyapar! ve Pub Story iş birliğiyle eğlenceye ve sosyalleşmeye doyum olmayacak bir Yetişkin Gecesi’ne imza atacak.

Geekyapar! ve Pub Story ile eğlence dolu bir yetişkin gecesi!

Açıldığı günden bu yana eğlenceli vakit geçirmek isteyenlere vazgeçilmez bir alternatif yaratan LEGOLAND® Discovery Centre İstanbul, 19 Ekim 2018 Cuma günü geek kültürünün öncü platformu Geekyapar! ve Pub Story iş birliğiyle eğlenceye ve sosyalleşmeye doyum olmayacak bir Yetişkin Gecesi’ne imza atacak.

09 Ekim 2018 Salı 16:26
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Geekyapar! ve Pub Story ile eğlence dolu bir yetişkin gecesi!

LEGOLAND® Discovery Centre İstanbul’un belli aralıklarla sadece yetişkinlere özel düzenlediği Yetişkin Gecesi bu kez Geekyapar! ve Pub Story ile birlikte gerçekleşiyor. 19 Ekim 2018 Cuma günü saat 19.30-22.00 saatleri arasında düzenlenecek etkinliğe katılanlar Pub Story App üzerinden birbirlerine görevler verecek, gecenin sonunda görevleri başarıyla tamamlayan 3 kişiyi ise sürpriz hediyeler bekliyor olacak.

İstanbul’un sosyal hayatına yepyeni bir soluk getiren Pub Story ve geek kültürünün öncü platformu Geekyapar! bu kez LEGOLAND® Discovery Centre’da macera tutkunlarına görevler vererek eğlendirecek.

Yetişkin Gecesi’ne özel hazırlanan bir kurgu ile geeklerin en sevilen isimlerine Imperial March’ı söylemek ya da Darth Vader taklidi yapmak gibi eğlenceli görevleri tamamlayacak olan katılımcılardan en yüksek puan alan üç kişi sürpriz hediyelere de sahip olacak.

Yetişkin Gecesi’ne katılan tüm misafirlerin LEGOLAND® Discovery Centre İstanbul içerisindeki LEGO® mağazasında yüzde 15 indirim imkanına sahip olacağı, eğlence ve sosyalleşmeyi doruk noktalarda taşıyacak etkinliğin ücreti ise 80 TL.

LEGO® tutkunlarına özel olarak kurgulanan eğlence dolu geceye katılmadan önce telefonlarınızı şarj etmeyi ve internetinizi kontrol etmeyi unutmayın!

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