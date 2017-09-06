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Geberit ile banyolarda sonbahara merhaba

06 Eylül 2017 Çarşamba 12:20
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Sonbaharın gelmesiyle banyoları minimalist bir bakış açısıyla renove etmek isteyenler için modern çözümler sunan Geberit, hijyen, tasarım ve teknolojiyi banyolar ile buluşturuyor. Banyoların hijyeni için özel olarak tasarlanan CleanLine Duş Kanalları, eşsiz tasarımı, gizlenmiş bağlantıları ve sade kapağıyla AquaClean Sela, hızlı montaj ve estetik görünüm sağlayan Monolith Plus ile Geberit; bu sonbaharda banyolarını yenilemek isteyenlerin tercihi oluyor.

Geberit ile banyolarda sonbahara merhaba
Yaz tatili dönüşü banyosunda renovasyon yapmak isteyenler için yenilikçi ürünler sunan Geberit, son teknolojiyi kullanarak geliştirdiği ürünleriyle banyoların kışa hazırlanmasını sağlıyor.

Sonbaharda oluşabilecek lodos ve/veya yağmur sonrasındaki kötü kokuların önüne geçmek ve banyolarının ruhunu değiştirmek isteyenlerin karşısına inovatif ürünleriyle çıkan Geberit, CleanLine Duş Kanalları, AquaClean Sela ve Monolith Plus ile banyoların bütün atmosferini değiştiriyor. Banyoların en büyük dezavantajı olan hijyen problemini tek bir noktada çözen Geberit CleanLine Duş Kanalları; deliksiz yüzeyi sayesinde kir birikimini engellerken, kolayca çıkarılabilen tarağı ile saç veya diğer büyük parçaları etkili şekilde tutarak duşlarda sıkça yaşanan tıkanma sorununu önlüyor. Gizli kenar ve köşeleri ortadan kaldırarak her türlü kir ve bakteri birikimini önleyecek şekilde tasarlanan Geberit CleanLine Duş Kanalları, kolayca temizlenebilme özelliği ile kullanıcısına büyük kolaylık sağlamanın yanı sıra hijyenik bir ortamla buluşturuyor. İsteğe göre duvar kenarına da yerleştirilebilen duş kanalının paslanmaz çelik kapağı, duş alanının ölçüsüne uygun olarak kesilebiliyor.
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