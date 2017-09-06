Geberit ile banyolarda sonbahara merhaba

Yaz tatili dönüşü banyosunda renovasyon yapmak isteyenler için yenilikçi ürünler sunan Geberit, son teknolojiyi kullanarak geliştirdiği ürünleriyle banyoların kışa hazırlanmasını sağlıyor.

Sonbaharda oluşabilecek lodos ve/veya yağmur sonrasındaki kötü kokuların önüne geçmek ve banyolarının ruhunu değiştirmek isteyenlerin karşısına inovatif ürünleriyle çıkan Geberit, CleanLine Duş Kanalları, AquaClean Sela ve Monolith Plus ile banyoların bütün atmosferini değiştiriyor. Banyoların en büyük dezavantajı olan hijyen problemini tek bir noktada çözen Geberit CleanLine Duş Kanalları; deliksiz yüzeyi sayesinde kir birikimini engellerken, kolayca çıkarılabilen tarağı ile saç veya diğer büyük parçaları etkili şekilde tutarak duşlarda sıkça yaşanan tıkanma sorununu önlüyor. Gizli kenar ve köşeleri ortadan kaldırarak her türlü kir ve bakteri birikimini önleyecek şekilde tasarlanan Geberit CleanLine Duş Kanalları, kolayca temizlenebilme özelliği ile kullanıcısına büyük kolaylık sağlamanın yanı sıra hijyenik bir ortamla buluşturuyor. İsteğe göre duvar kenarına da yerleştirilebilen duş kanalının paslanmaz çelik kapağı, duş alanının ölçüsüne uygun olarak kesilebiliyor.