Gazipaşa Havalimanı ilk B757’yi karşıladı

Havalimanının pisti Ekim 2015’te 2000 metreden 2350 metreye çıkarılmıştı. Pistin uzatılmasının ardından Gazipaşa Havalimanı A321 ve B737-900 tipi uçaklara ev sahipliği yapmaya başlamıştı.

TAV Gazipaşa İşletme Koordinatörü Cengiz Aşıklı “Gazipaşa-Alanya Havalimanı’nda pistin uzatılmasıyla birlikte daha büyük uçaklara ev sahipliği yapmak için altyapımızı tamamlamıştık. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’müzün izniyle, talep eden havayolları havalimanımıza gerçekleştirdikleri uçuşlarda farklı uçak tiplerini kullanabiliyorlar ve Azur Air uçuşuyla ilk kez bir B757 tipi uçağı karşılamış olduk. Havayollarına en iyi hizmeti sunarak bölgemize daha fazla yolcu çekmek, Alanya ve Gazipaşa bölgesinin gelişimine katkı sunmak üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Gazipaşa-Alanya Havalimanı 6400 metrekarelik terminal binası ile 2 milyon yolcu kapasitesine sahip. Gazipaşa-Alanya Havalimanı’ndan iç ve dış hatlarda toplam 16 havayolu şirketiyle 12 ülkede 37 destinasyona uçuş gerçekleşiyor. Gazipaşa-Alanya Havalimanı 2017 yılında yaklaşık 823 bin yolcuya hizmet sunarken 5 bin 662 uçuşa ev sahipliği yaptı.