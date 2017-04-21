GAZİPAŞA-ALANYA RUSYA’DAN GELEN İLK UÇUŞU KARŞILADI

TAV Havalimanları tarafından işletilen Gazipaşa-Alanya Havalimanı, yaz sezonu başlarken Rusya’dan gelen ilk uçuşu karşıladı. Pobeda Havayolları tarafından Moskova’dan düzenlenen tarifeli ilk uçuş için düzenlenen törene Gazipaşa Kaymakamı ve Havalimanı Mülki İdare Amiri Nurullah Kaya, Gazipaşa, Alanya ve Anamur belediye başkanları, Pobeda Genel Müdürü Andrey Kalmykov, TAV Gazipaşa İşletme Koordinatörü Cengiz Aşıklı, Alanya Ticaret Odası, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) başta olmak üzere sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gazeteciler katıldı. Boeing 737-800 NG ile Gazipaşa’ya gelen 188 yolcu çiçeklerle karşılandı.



TAV Gazipaşa İşletme Koordinatörü Cengiz Aşıklı “2008’de işletmesini üstlendiğimiz Gazipaşa Havalimanı bölgenin kalkınmasına önemli bir katkı sunuyor. Bölgenin turizm potansiyelinin hak ettiği yere gelmesi için, yerel yönetim başta olmak üzere tüm paydaşlarımızla işbirliği içinde çalışıyoruz. Katıldığımız fuarlarla, gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle Gazipaşa ve Alanya’yı yoğun bir şekilde tanıttık. Şimdi de bu çabalarımızın karşılığını görüyoruz. Alanya bölgesi, doğal güzellikleri ve kültürel değerleriyle Rus misafirlerimizin tatil tercihlerinde en ön sıralarda yer alıyor Pobeda, Rusya’nın hızlı büyüyen havayollarından biri ve Gazipaşa Moskova arasında karşılıklı uçuşlara başlamalarından mutluluk duyuyoruz” dedi.



Pobeda Genel Müdürü Andrey Kalmykov “Uçuş ağımıza seyahat severler için heyecan verici yeni bir destinasyon eklemekten mutluluk duyuyoruz. Alanya Rus turistlerden yüksek talep görecek bir destinasyon olduğundan, müşterilerimize hızlı hareket ederek düşük fiyatlı biletlerden faydalanmalarını ve güneş aşıklarının cenneti olan Türk Rivierası’nda daima hatırlanacak bir tatil geçirmelerini öneriyoruz. Güler yüzlü ekiplerimiz sizi uçaklarımızda karşılamak için sabırsızlanıyor” dedi. Pobeda, 21 Nisan itibariyle Moskova Vnukova ve Gazipaşa-Alanya arasında karşılıklı seferlere başladı. Şirket kasım ayına kadar haftada üç gün karşılıklı seferler düzenleyecek. Aeroflot Group’un iştiraki olan Pobeda, Rusya’nın en genç filosuna sahip havayolu şirketi. Şirket 2018 itibariyle 30 uçaklık bir filoya ve yıllık 10 milyon yolcuya ulaşmayı hedefliyor.



TAV Havalimanları hakkında

Dünyanın önde gelen havalimanı işletmecileri arasında yer alan TAV Havalimanları, Türkiye’de İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas Bodrum ve Gazipaşa Alanya havalimanlarını işletiyor. TAV yurtdışında ise Gürcistan’ın Tiflis ve Batum, Tunus’un Monastır ve Enfidha-Hammamet, Makedonya’nın Üsküp ile Ohrid, Suudi Arabistan’ın Medine ve Hırvatistan’ın Zagreb Havalimanı’nda faaliyet gösteriyor. Holding, duty free, yiyecek-içecek hizmetleri, yer hizmetleri, bilişim, güvenlik ve işletme hizmetleri gibi havalimanı operasyonunun diğer alanlarında da faaliyet gösteriyor. Bu çerçevede TAV Havalimanları, Letonya’nın Riga Havalimanı’nda da duty free, yiyecek içecek ve diğer ticari alanların işletmesini gerçekleştiriyor. Şirket 2016’da iştirakleriyle birlikte 808 bin uçak seferine ve 104 milyon yolcuya hizmet sundu.