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GAZİPAŞA 1 MİLYONUNCU YOLCUYU KARŞILADI!

Gazipaşa-Alanya Havalimanı tarihinde ilk kez 1 milyon yolcu sınırını aştı. Hollanda’dan gelen şanslı yolcuya yerel yöneticiler, sivil toplum kuruluşları ve havalimanı yönetiminin katıldığı törenle hediyeler verildi.

GAZİPAŞA 1 MİLYONUNCU YOLCUYU KARŞILADI!

Gazipaşa-Alanya Havalimanı tarihinde ilk kez 1 milyon yolcu sınırını aştı. Hollanda’dan gelen şanslı yolcuya yerel yöneticiler, sivil toplum kuruluşları ve havalimanı yönetiminin katıldığı törenle hediyeler verildi.

29 Eylül 2018 Cumartesi 16:11
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GAZİPAŞA 1 MİLYONUNCU YOLCUYU KARŞILADI!

TAV Havalimanları tarafından işletilen Gazipaşa-Alanya Havalimanı, bu yıl hizmet verdiği 1 milyonuncu yolcuyu düzenlenen törenle karşıladı. Hollanda Eindhoven’dan Transavia Havayolları’na ait B737-800 ile Gazipaşa’ya gelen Wim De Bruyn terminalde düzenlenen törenle karşılandı.

Törene Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Gazipaşa Kaymakamı Ali Sakar, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, TAV Gazipaşa İşletme Koordinatörü Cengiz Aşıklı, ALTİD, ALTAV, havayolu ve havalimanında hizmet veren şirketlerin yöneticileri katıldı.

Şanslı yolcuya TAV tarafından hediye çantası ve bir hafta konaklama, HAVAŞ tarafından VIP araçla otel-havalimanı transferi, ATÜ tarafından hediye çeki verildi.


TAV Gazipaşa İşletme Koordinatörü Cengiz Aşıklı “Sekiz yıl önce faaliyete başladığımız yıl 4 bin 736 yolcuya hizmet veren havalimanımız bugün ilk kez 1 milyon yolcu sınırını aşıyor. TAV olarak her zaman Gazipaşa-Alanya’nın potansiyeline inandık ve bu potansiyeli hayata geçirmek için gerekli yatırımları eksiksiz gerçekleştirdik. Tüm paydaşlarımızla birlikte bölgemizin tanıtımı için yoğun çaba gösterilmekte olup, bu çabalarımızın neticelerini görmekten de mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bugün havalimanımızdan 20 havayolu 33 destinasyona uçuş gerçekleştiriyor. Aynı azimle çalışmalarımızı sürdürerek Gazipaşa ve Alanya bölgesinin gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Gazipaşa-Alanya Havalimanı 6400 metrekarelik terminal binası ile 2350 metrelik farklı uçak modellerine hizmet verebilen piste sahip. Havalimanı yılın ilk sekiz ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 56 artışla 850 bin yolcuya hizmet verdi. Aynı dönemde dış hat yolcusu yüzde 99 artışla 452 bin oldu. Gazipaşa-Alanya Havalimanı 2017 yılında yaklaşık 823 bin yolcuya hizmet sunarken 5 bin 662 uçuşa ev sahipliği yaptı.

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