Gaziantep'teki fabrika yangını

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) iplik fabrikasında çıkan yangında kaybolan kişiye ait olduğu değerlendirilen ceset parçaları ve bir telefon bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığı Köpek Eğitim Merkezi Şubesine bağlı "Endy" ve "Obert" adlı kadavra arama köpekleri yanan fabrikanın enkazında yaklaşık 5 saat arama yaptı.

Gaziantep Narkotik Şube Müdürlüğünce de desteklenen aramalarda fabrika sahibi Tuncay Kara'ya ait olduğu değerlendirilen ceset parçalarına ve bir cep telefonuna ulaşıldı.

Gaziantep İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emniyet yetkililerinin olay yerindeki çalışmasını tamamladığını söyledi.

Tuncay Kara'ya ait olduğu değerlendirilen bazı ceset parçaları bulunduğunu ifade eden Yılmaz, "Emniyet yetkililerimiz Kara'ya ceset ve doku parçaları buldu. Bunun yanında ayrınca Kara'ya ait olduğunu değerlendirilen cep telefonuna da ulaşıldı. Yangınla ilgili diğer çalışmalar titizlikle devam ediyor." diye konuştu.

Gaziantep 1. OSB'de bir iplik fabrikasının deposunda, pamuk ve elyaf malzemelerinin bulunduğu bölümde 3 gün önce akşam saatlerinde çıkan yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilmişti.

Yangın yaklaşık 15 saat süren çalışmayla söndürülmüş, dumandan etkilenen 4 itfaiye eri ile 3 işçi kentteki bazı hastanelere kaldırılmıştı. Yangın sırasında içeriye girdiği belirtilen fabrika sahibi Tuncay Kara'dan haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Anadolu Haber Ajansı