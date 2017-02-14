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Gaziantep'te 2016'da uyuşturucu satıcılarına ağır darbe

14 Şubat 2017 Salı 13:31
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Kentte 2016 yılında düzenlenen 750 operasyonda, 1 ton 350 kilo 395 gram esrar, bin 134 kök kenevir, 218 bin 302 uyuşturucu hap, 32 kilo 680 gram metamfetamin, 9 kilogram afyon sakızı, 7 kilo 466 gram eroin, 1 kilo 908 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi

Gaziantep'te 2016'da uyuşturucu satıcılarına ağır darbe
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te geçen yıl gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, 1 ton 350 kilo 395 gram esrar, bin 134 kök kenevir, 218 bin 302 uyuşturucu hap, 32 kilo 680 gram metamfetamin, 9 kilogram afyon sakızı, 7 kilo 466 gram eroin, 1 kilo 908 gram sentetik kannabinoid ele geçirildiği bildirildi. 

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte 2016 yılında 750 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Bu operasyonlarda, bin 120 şüpheli hakkında işlem yapılırken, zanlılardan 646'sı hakkında "Uyuşturucu madde ticareti" yapmak, 474'ü hakkında da "uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem yapıldı. İşlem yapılan bu kişilerden 574'ü tutuklandı.

Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince daha önce hakkında işlem yapılarak dosya firarisi olan ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan aranan 72 zanlı yakalanarak tutuklandı. Bu şahıslarla 2016 yılında uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 646 kişi tutuklandı.

Gaziantep'te 2016'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda, 1 ton 350 kilo 395 gram esrar, bin 134 kök kenevir, 218 bin 302 uyuşturucu hap, 32 kilo 680 gram metamfetamin, 9 kilogram afyon sakızı, 7 kilo 466 gram eroin, 1 kilo 908 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2017'de düzenlediği 101 operasyonda, 141 şüpheli hakkında işlem yaptı.

Bu şahıslardan 78'i hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, 23'ü hakkında da "uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem yapıldı. Şüphelilerden 65'i ise tutuklandı.

Operasyonlarda, 151 kilo 210 gram esrar, 4 kilo 526 gram metamfetamin, 2 bin 457 uyuşturucu hap, 534 gram eroin, 42 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Anadolu Haber Ajansı
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