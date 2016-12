“GAYRİMENKUL, SON DÖNEMİN YATIRIM CAZİBESİ“

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Kurum: Türkiye'deki marka projelerin Azerbaycan'daki alıcılarla buluşması çok önemli. Yakın coğrafyamıza ülkemizdeki yatırım fırsatlarını çok iyi anlatmalıyız. Hızlı artan döviz kuru nedeniyle daha uygun hale gelen gayrimenkul fiyatlarının alım yönünde motivasyonu artıracağını öngörüyoruz. Bundan dolayı önümüzdeki yıl gayrimenkul sektöründe bir hareketlilik beklemekteyiz.BAKÜ (AA) - Emlak Konut GYO, bugün açılan Azerbaycan Uluslararası Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı'nda Türkiye'deki projelerini tanıtıyor. Bu yıl ikincisi düzenlenen, Türkiye, Almanya, İspanya ve Portekiz gibi 11 ülkeden 100'ün üzerinde projenin tanıtıldığı fuar, Azerbaycan Cumhuriyeti Emlak Meseleleri Devlet Komitesi Bakanı Kerem Hasanov'un katılımıyla açıldı. Yabancı proje sayısı olarak en çok Türkiye'nin olduğu fuarda, Emlak Konut GYO da Türkiye ve İstanbul'daki yatırım fırsatlarını katılımcılarla paylaşırken, İstanbul'da hayata geçirilen Maslak 1453, Büyükyalı ve Nidapark Kayaşehir projelerinin de tanıtımını gerçekleştiriyor.Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, Türkiye'deki marka projelerin Azerbaycan'daki alıcılarla buluşmasının önemli olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: "Yakın coğrafyamıza ülkemizdeki yatırım fırsatlarını çok iyi anlatmalıyız. Bu hedefle Körfez bölgesinde son yıllarda ciddi tanıtım faaliyetleri gerçekleştirdik. Bu yıl ikincisi düzenlenen bu fuar ile kardeş ülke Azerbaycan'dan Kafkaslara ve Türk Cumhuriyetlere yaptığımız açılımı bir adım daha öteye taşıyoruz." Emlak Konut GYO güvencesiyle İstanbul'da hayata geçirilen projelerin fuarda yatırımcılarla buluştuğunu ifade eden Kurum, fuarın ilk gününde, ilk saatlerinde projelere gösterilen ilginin Türkiye'nin yatırım açısından ne kadar cazip fırsatlar sunduğunun göstergesi olduğunu vurguladı.Murat Kurum, Türkiye'deki yabancı konut satışlarına bakıldığında Azerbaycan'ın son yıllarda Orta Doğu ve Körfez ülkeleri ile ilk 5 sırada yer aldığını bildirdi. Ülkece kenetlendikleri bugünlerde Emlak Konut GYO olarak Türkiye'nin geleceğine ve ekonomisine güvendiklerini dile getiren Kurum, bu kapsamda ülkeyi ve ülkedeki yatırım fırsatlarını her platformda anlatmaya özen gösterdiklerini kaydetti. Türkiye'de son zamanlarda yaşanan tüm olumsuzluklara karşın farklı coğrafyalardan yabancı yatırımların hız kesmeden devam ettiğini görmenin, sektöre, ekonomiye ve Türkiye'ye olan güvenlerini daha da güçlendirdiğini ifade eden Kurum, yabancı yatırımcıların Türkiye'de konut almaları için teşvik çalışması yapıldığını söyledi. Türkiye'de gayrimenkulün her dönem cazip yatırım aracı olarak görüldüğünü ve son dönemde gayrimenkulün cazibesinin daha da arttığını belirten Kurum, şunları kaydetti:"Geçtiğimiz günlerde noter huzurunda çekilişle satışa çıkarılan Gebze Emlak Konutları 3. Etap projesine gösterilen yoğun ilgi, gayrimenkulün son dönemdeki cazibesinin önemli bir göstergesi oldu. Toplamda 1.850 konutluk projeye kısa sürede 4.277 gibi çok ciddi sayıda başvuru aldık. Bu nedenle hızlı artan döviz kuru nedeniyle daha uygun hale gelen gayrimenkul fiyatlarının alım yönünde motivasyonu artıracağını öngörüyoruz. Bundan dolayı önümüzdeki yıl gayrimenkul sektöründe bir hareketlilik beklemekteyiz."Azerbaycan Emlak Meseleleri Devlet Komitesi Bakanı Hasanov da gazetecilere yaptığı açıklamada, fuarda Türk şirketlerinin yoğun şekilde yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hasanov, Azerbaycan'ın toplu konutta TOKİ'ye benzer kurumları olduğunu belirterek, inşaat ve proje odaklı büyüme modelinin önemine işaret etti. Türk yatırımcılara Azerbaycan'da yatırım yapmaları çağrısında bulunan Hasanov, "Fuarımızda da Türk firmaları yoğun şekilde yer alıyor. Biz ülkemize Türk şirketlerinin yatırım için de gelmesini bekliyoruz. Zaten şu an ülkemizde faaliyet gösteren ve şirket sayısı en fazla olan yabancı ülke Türkiye. Azerbaycan'da yatırım yapılabilecek farklı alanlar mevcut." diye konuştu.