GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ ZİRVE’DE BULUŞTU

‘Türkiye’nin Gayrimenkul Platformu’ GYODER’in, bu yıl 16’ncısını gerçekleştirdiği Gayrimenkul Zirvesi’nde; gayrimenkul alanında en çok merak edilen konular, sektörün ulusal ve uluslararası temsilcilerinin yanı sıra, iş dünyasının önemli isimleri ve usta ekonomi yazarlarından oluşan konuşmacılar tarafından masaya yatırıldı.

2000 yılından itibaren düzenledikleri Gayrimenkul Zirvesi’nin, sektörün en önemli buluşması haline geldiğini vurgulayan GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, “Türkiye gayrimenkul sektörünün gelişimi adına önemli bir misyon üstlenen GYODER olarak, önceliğimiz, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmayı hedefleyen Türkiye için stratejik öneme sahip gayrimenkul sektörünü, çok daha güçlü bir seviyeye taşımaktır. Gelecek nesiller için daha sağlıklı, verimli, çevre dostu projelerin ve akıllı şehirlerin hayata geçirilmesini hedefliyoruz” dedi.

Medya dünyasının en etkili isimlerinden biri olan İngiliz gazeteci Tyler Brule, konuk konuşmacı olarak katıldığı Gayrimenkul Zirvesi’nde, ‘Geleceğin Marka Şehirleri’ni anlattı. Tyler Brule, “İstanbul'a baktığımda İspanya'dan, İsveç'ten gelmiş büyük moda markaları görüyorum. Ama Avrupa'dan gelen turistler veya kentin yerel halkı için otantik ve kültürel kimliği yansıtan farklı tasarımlar yapılmalı" yorumunu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teşekkür mesajı

GYODER (Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği) tarafından, 2000 yılından bu yana düzenlenen ‘Gayrimenkul Zirvesi’, bu yıl ‘Türkiye Gayrimenkul Sektörünün DNA’sı Mercek Altında’ teması ile gerçekleştirildi. Zirvenin hemen başında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu. Gayrimenkul Zirvesi’nin moderatörü, Gazeteci ve TV Sunucusu Deniz Bayramoğlu tarafından okunan mesajda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden biri olan gayrimenkul sektörüne çok önemli görevler düştüğünü belirterek, “Gayrimenkul Zirvesi’ni 16’ncı kez düzenleyen derneğimize, sektörün gelişimi ve ülke ekonomisine katkı için sürdürdüğü çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum.



Kurduğu, ‘Milletin Meclisini Millet Yapar’ konsorsiyumu ile, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bombalanan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin onarımını üstlendiği için derneğimize ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. 16’ncı Gayrimenkul Zirvesi’nin, ülkemiz ve milletimiz için doğru projelerin planlaması ve hayata geçirilmesi hususunda bir dönüm noktası teşkil etmesi dileğiyle, sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum” dedi.



GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, açılış konuşmasında, 2018 yılında gayrimenkul sektörünün büyümesine katkı sağlayacak olumlu etkenlerin başında, sektörün kendi iç dinamiğine ve potansiyeline ek olarak, teşviklerin devamı gibi unsurların geldiğini söyledi. Sektör olarak kamudan beklentilerinin olduğunu ifade eden Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, “Kamunun, yeni yönetmelik ile sektöre yönelik iyileştirmeleri ve destekleri için gayrimenkul sektörü adına müteşekkiriz ancak beklentilerimiz bazı noktalarda devam ediyor. Örneğin KDV konusunda bazı uygulamaların tek KDV oranı üzerinden ortak hale getirilmesi gibi bir beklentimiz var.



Buna ilave olarak, özellikle konut faiz oranlarının makul seviyede olması; ivmenin hızlanması ve sektör olarak ülkemiz ekonomisine katkımızın artması için önem arz ediyor. Ayrıca ülkemize daha fazla yabancı yatırımcı çekmek ve konut satışlarını artırmak için 1 milyon dolarlık gayrimenkul yatırımı yapan yabancı yatırımcıya vatandaşlık hakkı getirilmişti. Bugüne kadar Türkiye’de gayrimenkul yatırımı yapan yabancı yatırımcıların, ağırlıklı olarak 100 bin ila 300 bin dolar civarında bir yatırım aralığını tercih ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu şartın esnetilerek 300 bin dolara indirilmesini bekliyoruz. Kamunun da olumlu baktığı bu düzenlemenin, hem emlak sektörüne hem de Türkiye ekonomisine çok ciddi bir katkı yapacağına inanıyoruz” diye konuştu.



İstanbul’u örnek bir akıllı şehir haline getirmeliyiz

“Akıllı şehir uygulamaları, kent yaşamını sürekli dönüştüren ve gelecekte de sıklıkla karşılaşacağımız bir olgu olarak önümüzde duruyor” diyen Feyzullah Yetgin, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Avrupa bugün akıllı şehir konusunda lider konumda. Kamunun da destekleriyle hayata geçen projelerin çoğunda, enerji teşvikleri, daha iyi ulaşım, nitelikli binalar ve daha verimli su kullanımının hayata geçirilmesi hedefleniyor. Akıllı şehir konseptini biz de bir an önce gündemimize almalı ve bu yönde projeler geliştirmeliyiz. Hem bir finans şehri, hem turizm merkezi, hem sağlık merkezi, hem de ulaşım merkezi olarak öne çıkan İstanbul, üçüncü havalimanıyla birlikte dünya çapında bir lojistik merkezi olma yolunda. Dolayızıyla İstanbul, akıllı şehirlerde olması istenen tüm alanlarda güçlü ve etkili bir şekilde yer almalı. Dünyada ayrıcalıklı bir konuma sahip olan İstanbul’u, kapsamlı bir planlamayla örnek bir akıllı şehir haline getirmeliyiz.”



Kentsel dönüşüm sürecinde yaşam kalitesini artırmamız mümkün

GYODER Başkanı Feyzullah Yetgin, şehirlerimizin kadim yapısını bozmadan, kentsel dönüşümü iyi değerlendirerek, kentlerde yaşam kalitesini artırmamız mümkün. Bu yaklaşımla, kentsel dönüşüm sürecini ‘Akıllı Kentsel Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik’ çerçevesinde kurgulamamız ve hayata geçirmemiz gerekiyor. Şehirlerimizi, ülkemize yakışır bir şekilde planlamak için kentsel dönüşüm sürecini fırsata çevireceğimiz konusunda son derece iyimserim. Bu süreçte herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğine inanıyorum. Çünkü ne kadar süratli ve vizyoner bir dönüşüm yaparsak o kadar iyi sonuçlar alacağız” dedi.



Önceliğimiz, gayrimenkul sektörünü çok daha güçlü bir seviyeye taşımak

Gayrimenkul sektörünün üreten, istihdam sağlayan, vergi veren reel bir sektör olduğunu belirten Feyzullah Yetgin, şunları söyledi: “Son verilerle de tespit edildiği gibi 2 milyondan fazla kişiye istihdam sağlayan sektörümüz, ilgili olduğu yaklaşık 250 alt sektörü ve dolaylı olarak milyonlarca kişiyi, hem istihdam hem ekonomik açısından etkiliyor. Önceliğimiz, büyüyen, gelişen ve 2023’te dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmayı hedefleyen Türkiye için stratejik öneme sahip gayrimenkul sektörünü, çok daha güçlü bir seviyeye taşımaktır. Bu bakış açısı ve sorumluluk bilinciyle sektöre katma değer sağlayan çalışmalara imza atan GYODER olarak, gelecek nesiller için daha sağlıklı, güvenli ve verimli projelerin hayata geçirilmesi konusunda sektöre öncülük edeceğiz.”



Tyler Brule, yenilikçi fikirleriyle zirveye renk kattı

Modern medya imparatoru olarak nitelendirilen Tyler Brule, konuk konuşmacı olarak katıldığı Gayrimenkul Zirvesi’nde, ‘Geleceğin Marka Şehirleri’ni anlattı. Monocle gibi dünya markası haline gelen dergileri, radyosu, mağazaları ve farklı girişimleriyle tanınan yayıncı, reklamcı, trend gurusu Tyler Brule, konuşmasında İstanbul’la ilgili görüşlerini de paylaştı.



Şehirlerde artık insanlar nefes almak, doğayla iç içe olmak istiyor

Tokyo, Kanada, Zürih, Rotterdam, Berlin, Londra, Viyana, Lizbon, Pekin, Budapeşte gibi dünyanın önde gelen marka şehirlerden örneklerle bir sunum gerçekleştiren Tyler Brule, İstanbul'un sevdiği ve sık sık geldiği bir şehir olduğunu ifade etti. Dünyadaki mimari tasarımlardaki son trendlere ilişkin bilgiler veren Brule, yapılan küçük dokunuşlarla binaların tasarım harikalarına dönüştüklerini vurguladı. “Şehirlerde artık insanlar nefes almaya, doğayla iç içe olmaya ve açık alanlarda spor yapmaya ihtiyaç duyuyor. İnsanlar açık alanlarda daha fazla vakit geçirmek istiyor” diyen Tyler Brule, aslında basit mühendislik dokunuşlarıyla bunun mümkün olduğunu, sunumunda yer alan örneklerle anlattı.



Tasarımlarda, doğaya en başından geniş yer ayırmak daha doğru

Tyler Brule, "Bazen çok fazla mimariye odaklanılıyor. Oysa ki insanların şehrin bir parçası olmasını istiyoruz. Örneğin Tokyo'da yeni yapılan bütün binalar, şehrin yaşayan bir parçası gibiyken, aynı zamanda başka hiçbir yerde olmadığı gibi de ayrı durabiliyor. Çünkü Japonya'daki mimarlar, konutları her zaman doğa içinde kullanılacak şekilde tasarlamayı tercih ediyor. Büyük binaların arasına yeni dikilen ağaçların büyümesinin 30-40 yıl alacağını düşünürsek, bunun yerine doğaya en başından tasarımlarda geniş yer ayırmanın daha doğru olacağını görüyoruz. Her şey en başından entegre bir şekilde planlanmalı. İstanbul için de bunu öneriyorum" dedi. Dünyadaki marka şehirlerde ortak çalışma alanlarının, ofislerinin sayısının her geçen gün arttığına da dikkat çeken Brule, İstanbul'daki yeni iş alanları içinde bu tip yapılara daha çok yer verilmesini önerdi.

İstanbul’da otantik ve kültürel kimliği yansıtan farklı tasarımlar yapılmalı.

Avrupa'da birçok kentte gördüğü 'büyük ama boş mağazalar' sorununa da değinen Tyler Brule, mağaza tasarımlarının artık daha büyük yerine, daha kullanılabilir şekilde tasarlanması gerektiğini ifade etti. "İnsanlar artık büyük mağaza zincirlerinden artık sıkılmış durumda" diyen Tyler Brule, Los Angeles ve İstanbul'dan örnekler gösterdi. Brule, "Çok küçük metrekarelerle çok iyi tasarımlarla da satış mümkün. Bir şehrin ne tür mağazalara ihtiyaç duyduğunu iyi analiz etmek gerekir. İstanbul'a baktığımda da İspanya'dan İsveç'ten gelmiş büyük moda markaları görüyorum. Ama Avrupa'dan gelen turistler veya kentin yerel halkı için otantik ve kültürel kimliği yansıtan farklı tasarımlar yapılmalı" yorumunu yaptı.

‘Gayrimenkulün Genetik Hafızası’

GYODER Başkan Yardımcıları Ersun Bayraktaroğlu, Neşecan Çekici ve Prof. Dr. Gürsel Öngören, ‘Gayrimenkulün Genetik Hafızası’ başlığı altında gerçekleştirdikleri sunumlarında;

Türkiye'nin Gayrimenkul Hafızası Nasıl Çalışıyor?,

Gayrimenkulün Geçmişi ile Geleceğin Haritasını Çıkarmak Mümkün mü?, Yarının DNA'sı İçin Dün ve Bugün Bize Ne Anlatıyor?, Sektörün Genetiği Hangi Yönde Değişecek? 4.0’a geçiş Mümkün mü?,

Gayrimenkul İçin Kusursuz Gen, Düş mü Gerçek mi? konularını değerlendirerek, Türkiye’de gayrimenkulün tarihsel gelişimine ışık tuttu.

Sektör beklentileri karşıladı mı?

‘Gayrimenkul Sektörü ile DNA’nız Uyuştu mu?’ başlıklı oturuma katılan Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili, Fiba Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özyeğin ve The Land of Legends Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince’nin de aralarında bulunduğu isimler, farklı sektörlerden gayrimenkul sektörüne geçenlerin beklentilerini, sektörün avantajları ve dezavantajlaını tüm yönleriyle değerlendirdi.



Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu Başkanı Av. Pınar Ersin Kollu ise ‘Kadın Kromozomu XX’ Sektörde Nerede? başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.



Sektörün liderleri ‘Konutun Dinamikleri’ni konuştu

Zirvenin ikinci oturumu, gayrimenkul sektöründe öne çıkan isimlerin katılımıyla gerçekleşti. ‘Konutun Dinamikleri’ başlıklı oturumda, Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı A. Nazmi Durbakayım, SİNPAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik, Tahincioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, NEF İcra Kurulu Başkanı Erden Timur ve DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz; sektörün son durumu, yeni yönetmeliğin sektöre neler getirdiği, İstanbul’un konut ihtiyacına genel bakış, uygun fiyatlı konutların inşası ve yabancıya konut satışı konularını tüm detaylarıyla ele aldı.



Gayrimenkulde çağı nasıl yakalarız?

‘Gayrimenkulde Tercihlerin DNA’sı Değişiyor mu?’ başlıklı üçüncü oturumda ise DDG Yönetim Kurulu Başkanı Bryce Turner, I-AM Türkiye Kurucu Ortağı Emre Kuzlu, Galatasaray Üniversitesi Fransız Anadolu Araştırma Enstitüsü Ögretim Üyesi Sosyolog Dr. Jean François Perouse, KPMG Türkiye Şirket Ortağı İsmail Önder Ünal, Microsoft Türkiye Yazılım Geliştirme Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Cavit Yantaç, Akademetre Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Halil İbrahim Zeytin; trendler, yeni kuşağın beklentileri ve geleceğin şehirleri konularını mercek altına aldı.



Bu oturumda ayrıca, gayrimenkulün de içinde olduğu birçok sektörü direkt etkileyen, temelleri internet ve mobil iletişime dayanan yeni nesil Blockhain ve Proptech uygulamaları da konuşuldu.



Usta yazarlar, gayrimenkulü farklı bakış açılarıyla ele aldı

Zirvenin dördüncü ve son oturumu, deneyimli ekonomi yazarlarının katılımıyla ‘Gayrimenkulün Ekonomisi ve Finansmanı’ başlığı altında yapıldı. Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Şeref Oğuz, Habertürk Gazetesi Yazarı Abdurrahman Yıldırım, Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Köşe Yazarı Hakan Güldağ; sektörün Türkiye ekonomisine katkısı, geleceğe yönelik beklentiler ve sürdürülebilir bir sektör için yol haritası gibi konuları, farklı bakış açılarıyla yorumladı.



Zirvede talk show: ‘Kaan Sekban Saçmalar’

Gayrimenkul Zirvesi, Kaan Sekban’ın gerçekleştirdiği talk show ‘Kaan Sekban Saçmalar’ ile sona erdi. 10 yıllık kurumsal iş hayatını bırakıp yurtdışında oyunculuk eğitimi alan ve ardından çok satanlar listesine giren ‘Tebrikler Kovuldunuz’ kitabını yazan Kaan Sekban, zirvede, kendine has üslubuyla beyaz yaka hikayelerini anlattı.



GYODER’İN fotoğraf tutkunu üyelerinden ‘Kent, Yaşam ve İnsan’ sergisi

GYODER ayrıca, gayrimenkul sektöründeki insanların farklı yönlerine, hobilerine dikkat çekmek ve farklı alanlara ilgi duyan üyelerinin çalışmalarını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği ‘İçimizdeki Sanatçılar Platformu’nun ilk sergisini Gayrimenkul Zirvesi’nde açtı. Fotoğraf tutkunu 10 üyenin oluşturduğu ‘İçimizdeki Fotoğrafçılar Grubu’nun, ‘Kent, Yaşam ve İnsan’ sergisi, hayata ve doğaya fotoğrafik bir bakışın görsel hikayesini anlatıyor.