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Gayrimenkul sektörü bahar mevsimiyle hareketlenecek

ERA Gayrimenkul Türkiye Genel Müdürü Özhan Atalay mevsimlerin gayrimenkul sektörüne etkilerini değerlendirerek, sektörünün mevsimsel geçişlerden çok fazla etkilendiğini, bahar mevsiminin başlamasıyla birlikte konut satışları ve kiralamalarda da hareketlilik yaşanacağını belirtti.

Gayrimenkul sektörü bahar mevsimiyle hareketlenecek

ERA Gayrimenkul Türkiye Genel Müdürü Özhan Atalay mevsimlerin gayrimenkul sektörüne etkilerini değerlendirerek, sektörünün mevsimsel geçişlerden çok fazla etkilendiğini, bahar mevsiminin başlamasıyla birlikte konut satışları ve kiralamalarda da hareketlilik yaşanacağını belirtti.

13 Mart 2018 Salı 10:56
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Gayrimenkul sektörü bahar mevsimiyle hareketlenecek

Ülkemizde de dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi mevsimlerin gayrimenkul satışları üzerinde olan etkisi tartışmasız bir gerçek. Aileler, hayatlarında yeni kararlar almak için kış mevsiminin geçmesini, rahatça inceleyebilmek için kış ve yağışlı mevsimlerin geçmesini bekliyorlar.

Kış aylarının geride kalmasıyla birlikte emlak sektörünün hareketlenmeye başladığına değinen ERA Gayrimenkul Türkiye Genel Müdürü Özhan Atalay, “Emlak sektörü mevsime bağlı değişkenlik göstermekle birlikte mevsimlere bağlı olarak alınacak konut da farklılık gösterebiliyor.

 Şubat sonrası piyasalar hareketleniyor ve haziran sonuna kadar yoğun bir satın alma dönemi yaşanıyor. Gayrimenkul sektöründe satış ve kiralamalarda yaşanan artış ve düşüşler incelendiğinde ortak sonuç olarak Türk halkının konut alım satım ve kiralama işlemlerinde kendilerini mevsimler doğrultusunda şekillendirdiklerini, mevsimlerin ülkemizde direk olarak satış ve kiralama rakamlarını etkilediğini görüyoruz” şeklinde konuştu. 

Atalay sözlerine şöyle devam etti, “Sonbahar ve kış ayları konut satış kiralama işlemlerinde durgun ilkbahar ve yaz ayları satışların ve kiralamanın en yüksek seviyelere ulaştığı dönem. Yıl içerisinde Kasım, Aralık, Ocak, Şubat aylarına bakıldığında satılık ve kiralık konuta olan talepte düşüş yaşandığını görüyoruz. Şubat ayının bitmesi ile birlikte bu durulma yerini Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yoğun satın alma dönemine bırakıyor.

Temmuz ve Ağustos aylarında konut satışlarında mevsimsel olarak düşüş yaşansa da okulların kapanmasıyla birlikte kiralık konutlar da talep artıyor. Mevsimin etkisiyle birlikte özellikle yazlık bölgelerde konut satışlarının arttığını gözlemliyoruz. Temmuz, Ağustos sadece yazlık için değil konutta kiramla ve satın almanın da en üst seviyeye taşındığı dönem. Eylül, Ekim ayılarında okulların açılması ve son baharın yaklaşması ile birlikte kiralamalarda durulma yaşanıyor.”
 

Son Güncelleme: 13.03.2018 11:31
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