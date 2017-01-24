banner181

banner100

BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaGÜNCEL

Gaffar Okkan'ın şehit edilişinin 16. yılı

24 Ocak 2017 Salı 14:45
Bu haber 884 kez okundu

Diyarbakır Emniyet Müdürü iken uğradığı silahlı saldırıda 5 polis memuruyla birlikte şehit edilen Ali Gaffar Okkan için mezarı başında anma töreni düzenlendi

Gaffar Okkan'ın şehit edilişinin 16. yılı
SAKARYA (AA) - Diyarbakır'da uğradıkları saldırıda 5 silah arkadaşıyla hayatını kaybeden Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, şehadetinin 16. yılında mezarı başında anıldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki kabri başında düzenlenen anma törene, eşi Zerrin Okkan, kızı Sezin Okkan Çalışkan, ailesi, yakınları ile Sakarya Vali Yardımcısı Bekir Dınkırcı, İl Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı, Hendek Kaymakamı Orhan Burhan, Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, askeri erkan, polisler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı'nın okunduğu törende konuşan Dınkırcı, Okkan'ı rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

Okkan'ın Türkiye'nin istiklal ve istikbali için canla başla çalışarak etkin, verimli, vatandaş odaklı hizmetlerde bulunduğunu anlatan Dınkırcı, şunları söyledi:

"Rahmetli Ali Gaffar Okkan müdürümüz vatanına sahip çıkmıştır. Bu nöbeti bizler devraldık. 7'den 77'ye hep birlikte nöbetimize sahip çıkmaya devam edeceğiz, bizden sonraki nesillere bu nöbeti şanla şerefle aktaracağız. İçinde bulunduğumuz coğrafyanın jeopolitik konumu da dikkate alınarak, birliğimiz, beraberliğimiz, bölünmez bütünlüğümüz adına her zamankinde daha fazla, bir, iri ve diri olmak için bilimsel, bütüncül, proje bağlamlı, gelecek yönelimli çalışmalıyız. Başta Şehit Emniyet Müdürümüz Ali Gaffar Okkan olmak üzere tüm şahitlerimiz, ebediyete intikal eden tüm gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

Konuşmaların ardından Okkan için mezarı başında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Okkan'ın eşi Zerrin Okkan, kızı ve ailesi törende taziyeleri kabul etti. 


Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
  • İAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın
  • BU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDU
  • VATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜ
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.