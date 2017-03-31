Gaffar Okkan anısına hatıra ormanı oluşturuldu

SAKARYA (AA) - Diyarbakır'da uğradıkları saldırıda 5 silah arkadaşıyla 16 yıl önce şehit düşen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan anısına Sakarya'nın Hendek ilçesinde hatıra ormanı oluşturuldu.

Hendek Kaymakamlığı ve Hendek Orman İşletme Müdürlüğünce eski orman deposu yanında düzenlenen etkinlikte konuşan Sakarya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Adil Şencan, ülkedeki doğal kaynakların korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Şencan, ormanların eşsiz bir dünya nimeti olduğunu, gerektiğinde insanların faydasına yapılan işlerde kullanılabileceğini aktardı.

Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan anısına hatıra ormanı oluşturduklarını belirten Şencan, onu rahmetle andıklarını kaydetti.

İlçe Müftüsü Abdurrahman Şahin'in duasının ardından hatıra ormanının açılışı gerçekleştirildi. Etkinlikte, hatıra ormanına 2 bin fidan dikildi.

Yeni Yüzyıl İlkokulu öğrencilerinin folklor gösterisi yaptığı, şiirlerin okunduğu programa, Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Baş, Hendek Orman İşletme Müdürü Mustafa Arpacı ve şehit Okkan'ın yeğeni Levent Aslan ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Haber Ajansı