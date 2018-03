FUZULEV, ON BİNLERCE AİLEYİ EV SAHİBİ YAPTI

Türkiye’de ve özellikle büyük şehirlerde dar ve orta gelirlinin ev alma ihtimali artan fiyatlar yüzünden imkansızlaşıyor. Ancak tasarrufa dayalı gayrimenkul sektörünün öncü markalarından Fuzulev, ev hayali kuranların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bugüne kadar dar ve orta gelirli kesimden on binlerce kişiyi ev sahibi yaptıklarına dikkat çeken FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, çok düşük taksitle insanları ev sahibi yaptıkları açıkladı. Türkiye’de ev hayali kuranların yüzde 85’inin aylık 1,500-2,000 TL taksit ödeyebilecek durumda olduğuna dikkat çeken Akbal, “Bu kitle için markalı konut üretiminin dışında bir formüle ihtiyaç var. FuzulEv bu anlamda her geçen gün artan bir taleple karşılaşıyor. Her ayımız bir önceki aya kıyasla rekor olmaya başladı” dedi.



Dar ve orta gelirliyi İstanbul başta olmak üzere Konya, İzmir, Ankara, Bursa gibi şehirlerde ev sahibi yaptıklarını kaydeden Akbal, “Türkiye’de 2008’de satılan her 4 konuttan biri İstanbul’dan olurdu. 2018 rakamlarına baktığımızda her 6 konuttan 1’inin İstanbul’da satıldığını, Anadolu’nun etkisinin arttığını görüyoruz. Sadece geçtiğimiz yıl Anadolu’da sıfır konut satışı 550 bine yaklaştı. Birinci el konutun %82’si Anadolu pazarında satılıyor. Biz FuzulEv sistemi ile İstanbul’da yaşayanlara ‘şehrin çeperlerine gitme zorunda değilsiniz’ diyoruz, Anadolu’da yaşayanlara ise ‘ev almak hiç de zor değil’ diyoruz” dedi.FuzulEv’de oluşan ev talebinin yüzde 90’ının ikinci el olduğunu kaydeden Akbal, “Kitle ise 30-40 yaş aralığında ve 100-120 ay vade ile ev sahibi olmayı hedefliyorlar” dedi. Akbal, on binlerce ailenin yaşamaya başladığı evlerin ortalama değerinin ise 200 bin TL civarında olduğunu kaydetti.



BİNLERCE OTOMOBİL TESLİM ETTİK

FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, bugüne kadar teslim ettikleri otomobil adedinin de yüksek olduğunu belirterek, “Sistemimize dahil olan ve otomobil almak isteyenlerin yaş ortalaması 25-35 yaş arası. Genelde de erkekler. Ortalama 45-50 bin TL’lik otomobillere ilgi gösteriyorlar.” açıklamasında bulundu.