Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
98631
ALTIN
227.879
DOLAR
5.7865
STERLİN
7.6064
EURO
6.7031
banner287

FuzulEv, 1453 Engelliler Spor Kulübü'ne sponsorluk anlaşması yeniledi

Tekerlekli Sandalye Basketbol Bölgesel Ligi'nde mücadele eden 1453 Engelliler Spor Kulübü ile bir yıllık anlaşma imzalayan FuzulEv, mavi beyazlı takımın Tekerlekli Sandalye Bölgesel Basketbol Ligi ana sponsorluğunu bir sezon daha uzattı.

FuzulEv, 1453 Engelliler Spor Kulübü'ne sponsorluk anlaşması yeniledi

Tekerlekli Sandalye Basketbol Bölgesel Ligi'nde mücadele eden 1453 Engelliler Spor Kulübü ile bir yıllık anlaşma imzalayan FuzulEv, mavi beyazlı takımın Tekerlekli Sandalye Bölgesel Basketbol Ligi ana sponsorluğunu bir sezon daha uzattı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 10:59
6455 Okunma
FuzulEv, 1453 Engelliler Spor Kulübü'ne sponsorluk anlaşması yeniledi

Çeyrek asırlık tecrübesiyle gayrimenkul sektörünün önde gelen firmalarından biri olan ve bugüne kadar binlerce aileyi ev sahibi yapan FuzulEv, Tekerlekli Sandalye Basketbol Bölgesel Ligi'nde mücadele eden 1453 Engelliler Spor Kulübü ile bir yıllık sponsorluk anlaşmasını yeniledi.

Yenilenen anlaşma kapsamında, mavi beyazlı takım önümüzdeki sezon bir kez daha FuzulEv desteğiyle Tekerlekli Sandalye Bölgesel Basketbol liginde mücadele edecek. 1453 Engelliler Spor Kulübü iç ve dış saha maçlarında göğsünde FuzulEv yazılı formayı terletmeye devam edecek.

1453 Engelliler Spor Kulübünü desteklemelerinin kendileri için ayrı bir önem taşıdığını vurgulayan Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyüp Akbal, ‘’Sporun geniş kitlelere ulaşma ve insanların hayatına dokunma gücü, FuzulEv olarak bizim vizyonumuzla birebir örtüşüyor. Amacımız tek bir takım veya tek bir alanı sahiplenmek değil, daha bütünsel bir stratejiyle ilerlemek. Sponsorluk anlaşmalarının rakamsal değerinden çok anlamına ve hedefine odaklanıyoruz. 1453 Engelliler Spor Kulübü ile daha önceki sezonda gerçekleştirdiğimiz anlaşmadan büyük mutluluk ve gurur duyduk. Türk sporunu desteklemek ve sektöre örnek teşkil etmek adına sponsorluğumuzu yenileme kararı aldık’’ şeklinde düşüncelerini ifade ediyor. Herkesi 1453 Engelliler Spor Kulübünün yanında yer almaya davet eden Eyüp Akbal, ‘’Ülkemizde dayanışma oldukça başarının gelmesi de kaçınılmaz olacaktır. 1453 Engelliler Spor Kulübüne 2017-2018 sezonunda başarılar diliyorum” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Gelecek kuşaklara karşı sorumluyuz"
"Gelecek kuşaklara karşı sorumluyuz"
TAİDER üyeleri sorumlu şirket bilincinin önemini tartıştı
TAİDER üyeleri sorumlu şirket bilincinin önemini tartıştı
OYAK Maden Metalürji Grubu’nda iki üst düzey atama
OYAK Maden Metalürji Grubu’nda iki üst düzey atama
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim