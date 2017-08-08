Futbolcular Sahada, Çalışanlar Workinton’da kazanacak…

Co-Working – Ortak Çalışma Alanları sektörünün şube, metrekare, kullanıcı ve bünyesinde yer alan şirket sayısı bakımından lider markası Workinton, yine çok ses getirecek bir yatırıma imza attı. Türkiye’ye “Yaşayan Stat” fikrini ilk kez duyuracak olan Workinton, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda 14’ncü şubesini açtı. GS Workinton markası ile Türk Telekom Stadyumu Kuzey Tribünü’nde faaliyete başlayan paylaşımlı ofis alanında, çalışanlar ihtişamlı stadyum manzarasında sakin ve sessizlik içinde çalışacaklar.

Galatasaray Spor Kulübü ile varılan anlaşma gereği, Sarı – Kırmızı renklerin sevdalıları sadece maç günü değil, çalışma zamanlarında da Galatasaray Futbol Kulübü ile vakit geçirecek. Çalışma heyecanını tuttuğu takımın renklerine duyduğu sevda ile birleştirmek isteyenler GS Workinton’da bireysel masalarda çalışabilecek ve sanal ofis kiralayabilecek.

İşiniz Efsanelerle Büyüsün

GS Workinton’da Galatasaray sevdalılarını gururlandıracak hazır ofisler de satışa sunuldu. Kartvizitlerindeki iş adreslerine, Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıran isimleri eklemek isteyen Sarı – Kırımızı tutkunları, 16 efsane ismin adını taşıyan hazır ofisleri kiralıyor. GS Workinton’da aylık 820 liradan başlayan fiyatlarla hem her gün ofis kullanımı gerçekleştirilecek, hem de heyecan dolu futbol karşılaşmaları seyretmek için maç koltuğu sahibi olunacak.

“Yaşayan Stat”

Türkiye’nin gerçek anlamda ilk “Yaşayan Stat” girişimi olacak GS Workinton’da çalışanlar eşsiz bir ortamda işlerini yürütmenin keyfini yaşayacak. Ayrıca Sarı – Kırmızı toplantı odalarında üst düzey motivasyonla bir araya gelip, iş anlaşmalarına imza atılacak. GS Workinton’da çalışanlar VIP koltuklarda maç izleme keyfine de sahip olacak. Maç günlerinde Sarı-Kırmızı atkısı ile tezahürat yapan çalışanlar, diğer günlerde ise Sarı-Kırmızı kravatıyla omuz omuza iş yapacak.

GS Workinton Nedir?

Toplam 700 metrekarelik çalışma alanında 16 hazır ofis, 2 toplantı odası ve 70 bireysel çalışma masası yer alacak. Girişimciler, kurumsal şirketler, serbest ve mobil çalışanlara çalışma masaları, toplantı odaları, hazır ve sanal ofisler sunan GS Workinton, Kuzey Tribünü’nde faaliyet gösterecek. Gün boyu ücretsiz kahve, atıştırmalıklar ve sınırsız internetle çalışanlar, “futbolda iyi oynayanlar, iş dünyasında iyi çalışanlar kazanır” felsefesini ispat edecek. Ayrıca Türk Telekom Stadyumu’nun büyülü ortamında huzurlu bir sessizlik içinde işlerini yürütecekler.

Spor Kültürü Gelişecek

Ortak çalışma alanları sektörünün Türkiye’deki ilk temsilcisi Workinton’u Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını anlatan Galatasaray Spor Kulübü Ticaret Direktörü (COO) Ali Öğüdücü, “Cazibesi ile “Dünya Kenti” sıfatı almaya hak kazanan şehirlerin ortak özelliklerinden biri de spor kültürünü, yaşam kültürü ile birleştirmeleridir. Türk sporunun lokomotifi olan Galatasaray Spor Kulübü’nün bu konuda öncü olduğunu ispatlamak için büyük bir projeye imza atıyoruz. Türkiye’nin ilk ve tek Yaşayan Stadını değerli ortağımız Workinton ile hayata geçiriyoruz. GS Workinton markası ile hizmet verecek ortak çalışma alanı ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu yılın 365 günü açık hale gelecek” diye konuştu.

İmzalanan anlaşmanın spor kültürünün ülkemizde seviye atlamasına hizmet edeceğini aktaran Ali Öğüdücü, “Galatasaray Spor Kulübü olarak Sarı Kırmızı renklere gönül veren tüm taraftarlarımızı Türk Telekom stadyumunda çalışmaya davet ediyoruz. Stadımızın her bir metrekaresinde yaşamın sürmesi ve kulübümüzün ilelebet yaşamasını sağlayacağı gibi, Türk spor kültüründe de köklü değişimlere sebep olacaktır” diye konuştu. Ali Öğüdücü, Galatasaray Spor Kulübü’nün bu alanda da liderliğini ortaya koyduğunu ve verimlilik adına büyük bir projeyi daha hayata geçirmenin gururunu taşıdıklarını ifade etti.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de en prestijli yerlerde yatırım yaptıklarını söyleyen Workinton CEO’su Pınar Massena, Türkiye’nin en önemli spor kulüplerinden biri olan Galatasaray ile ortak bir proje geliştirmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

“Galatasaray, UEFA ve Süper Kupa kazanarak uluslararası spor arenasında adını altın harflerle yazdırmış bir kulübümüz” diye konuşan Workinton CEO’su Pınar Massena şöyle devam etti:

Sahada on bir, GS Workinton’da çalışanlar kazanacak

“Türkiye’nin lider ve vizyoner spor kulüplerinden olan Galatasaray’la GS Workinton markasını hayata geçiriyoruz. Türk Telekom Stadyumu Kuzey Tribünü’nde açılan GS Workinton’da çalışan Sarı-Kırmızı tutkunları, sahada başarı ile mücadele eden Sarı – Kırmızı futbolcuları seyrederek motive olacak. Biz Sarı-Kırmızı’ya tutku ile bağlı tüm çalışanları GS Workinton’a davet ediyoruz. Gelin GS Workinton’da işlerinizi yürütün.”

2 Şube Daha Açılacak

Yatırım planlarından da bahseden Pınar Massena, “Workinton olarak 14. şubemizi açıyor olmanın mutluluğunu yaşarken yıl sonuna kadar en az 2 şube daha açmayı hedefliyoruz. GS Workinton Türk Telekom Stadı ofislerinde çalışanlar aynı zamanda diğer tüm ofislerimizde de çalışabilecek, iş networkü içine dahil olacaklar, düzenlenen organizasyon ve etkinliklerden faydalanacaklar” diye konuştu.