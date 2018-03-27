Fujitsu’nun Blockchain İnovasyon merkezi Brüksel'de açıldı

Fujitsu uzmanları merkezde Blockchain ve kamuya açık kayıt teknolojilerini araştıracak. Ayrıca seçilmiş özel ve kamu kuruluşları ile ortak projeler yürütecekler.

Akıllı Şehirlerde Blockchain Projesi ile halihazırda Brüksel başta olmak üzere, diğer Belçika şehirlerini kapsayan projenin “Akıllı Şehir” hedefleri doğrultusunda işbirliği yapmak isteyen pek çok Avrupa şehrine de uyarlanması bekleniyor.

Fujitsu, Blockchain teknolojisini uygulamayı düşünen uluslararası kuruluşlar için coğrafik, politik, ve teknolojik avantajları sebebiyle Blockchain Merkezi olarak Brüksel’i seçti.

27 Mart 2018 - Fujitsu, uluslararası Blockchain İnovasyon Merkezi'nin açılışını Belçika'nın Brüksel kentindeki gerçekleştirdi. Avrupa'nın kalbinde yer alan merkez, Fujitsu’nun tüketicilerin ve işletmelerin mal ve hizmet satın alma, satma ve takas yöntemleri ile kuruluşların ticari ve operasyonel modellerini dönüştürme yolunda devrim yaratma aracı olarak Blockchain ve diğer kayıt teknolojilerinin geliştirilmesinde rol oynayacak.

Merkez, teknolojinin potansiyelini keşfetmek için belirli projeler üzerinde iş ortaklarıyla birlikte AR-GE faaliyetleri yürütecek. Fujitsu, bu merkez vasıtasıyla Blockchain teknolojisinin iş modellerine olan etkisini daha iyi anlamaya gayret gösteren müşterileriyle birlikte, finansal sistemlerin ötesine geçen bir teknoloji oluşturmayı amaçlıyor. Oluşturulacak iş modellerinde her türden bilgi sistemleri ve sektörler için yeni bir mimari oluşturulması hedefleniyor. Böylece Blockchain; lojistik, tedarik zinciri, emlak mülkiyeti, seçim sistemleri ve akıllı sözleşmeler gibi kamu kayıt sistemleri de dahil olmak üzere kayda dayalı bir denetim izninin gerekli olduğu birçok alanda uygulanabilecek.

Fujitsu Benelux Başkanı Yves de Beauregard konuyla ilgili şunları aktardı: “Blockchain'i iş süreçlerine nasıl entegre edebileceklerini anlamaya çalışan müşterilerimizden yüksek düzeyde ilgi görüyoruz. Yeni Blockchain İnovasyon Merkezimiz ile Fujitsu'nun Blockchain teknolojisine gösterdiği önemi gösteriyoruz. Blockchain çözümlerini araştıran veya halihazırda uygulayan uluslararası müşterilerimizi desteklemek için lokasyon olarak Brüksel'i seçtik. Blockchain'in temel prensibi, işlemlerin değiştirilmesinin neredeyse imkânsız olduğu ve yüksek bir güven seviyesi yaratmasıdır. Bu sadece bir başlangıç, çünkü çeşitli ticari alanlardaki daha geniş kullanımını araştırmayı sürdürmeyi planlıyoruz”.

Belçika Başbakan Yardımcısı Kris Peeters merkezle ilgili konuşmasında “Belçika, Fujitsu Blockchain İnovasyon Merkezi gibi uluslararası bir yetkinlik merkezi kurmak için ideal bir yer. Belçika, Avrupa'nın merkezinde yer almaktadır. Dahası, Belçika’nın ekonomisi inovasyon tarafından yönlendiriliyor. Bunun da ötesinde halkımızın gelişmiş lisan becerisi, çok uluslu bir şirkette veya uluslararası bir projede kolaylıkla yer alabilmelerini sağlıyor. Belçika'daki genel ekonomik büyümeyi sürdürmek amacıyla, hükümetimizin her seviyesinde, yenilikçi şirketlerle aktif olarak çalışmaya devam etmesi gerekiyor” dedi.

Akıllı Şehirler

Fujitsu'nun İnovasyon Merkezi'nde uzmanlaşmayı planladığı bir diğer alan ise "Blockchain" teknolojisinin akıllı şehirlerde sunulacak hizmetlerin tasarım ve uygulamasını geliştirmek olacak. Bu alanda geliştirilecek hizmetler sadece teknolojiye değil, aynı zamanda sosyolojik ve demografik etkenleri gözeterek toplumsal örgütlenme, ekonomik işleyiş ve ekolojik zorluklar yönünde olacak. Merkez, hem Brüksel hem de diğer şehirler için araştırma, geliştirme ve inovasyonu hayata geçirmek üzere şirketler, araştırma kuruluşları ve ticari olmayan kurumlar tarafından yürütülecek inovatif projelerin finansmanını kullanacak.

Fujitsu Benelux Ülkeleri Satış Geliştirme ve İş Sürekliliği Direktörü Frederic De Breuck ise şunları söyledi: “Blockchain'in Akıllı Şehirler'in gelişiminde çok önemli bir rol üstleneceğine inanıyoruz. Ulusal Kentler Ligi verilerine göre, dünya nüfusunun yarıdan fazlası şu anda kentsel bölgelerde yaşamakta ve bu oranın 2050 yılına kadar yüzde 66'ya çıkması bekleniyor. Bu eğilim, yerel yönetimlere artan oranda talepleri beraberinde getirecek ve kamu güvenliği, altyapı, ulaştırma ve konut gibi bir çok zorluğu yönetmek üzere yeni ekosistemlerin oluşmasına yol açacaktır. Bu gelişme, kentlerin sosyal ve ekonomik ve çevresel sorunları ele almak için bilişim ve iletişim teknolojisi, altyapı ve mimari ile birleştiren Akıllı Şehirler'e adapte olma ve evrimleşme ihtiyacını beraberinde getirecektir. Blockchain teknolojisinin, kamusal kayıt ve seçim sisteminde oy güvenliği ve akıllı sözleşmelerdeki süreçleri ve denetimi otomatikleştirme potansiyeli, bu değişen ekosistemde kuşkusuz önemli bir rol oynayacaktır.”

