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FUARIN ADI DEĞİŞTİ, KATILIMCI SAYISI DÜŞTÜ

07 Kasım 2017 Salı 16:23
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Son yılların en sönük fuarı olan, Furniture İstanbul Mobilya Fuarı CNR Fuar merkezinde açıldı. Doğtaş mobilya gibi dev markaların yanı sıra sektörün bir çok firması fuara iştirak etmedi. MOSDER Mobilya Sanayicileri Derneği’nin yeni yönetiminin isim değişikliği yaparak 2 ay öne aldığı fuar beklenen ilgiyi görmedi. Açılışa ne bir Bakan ne de TİM Başkanı katılmadı.

FUARIN ADI DEĞİŞTİ, KATILIMCI SAYISI DÜŞTÜ
Fuar, 12 Kasım tarihine kadar ziyaret edilebilecek
CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık ve Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) iş birliğinde gerçekleştirilen fuarın açılışı MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Öztaşkın, CNR Holding Genel Koordinatörü Cem Şenel ve Türk mobilya sektörünün öncü markalarının temsilcilerinin katılımı ile açıldı. Modern, klasik ve modüler mobilyalardan ofis mobilyalarına, oturma gruplarından bebek, çocuk, genç mobilyalarına, yataklardan aksesuarlara ve bahçe mobilyalarına kadar her türlü ihtiyaca yanıt verecek ürünlerin sergilendiği fuar 12 Kasım tarihine kadar devam edecek. Türk mobilyasının tasarım ve fonksiyonellik yönünden üstünlüğünün sergilendiği fuarda, kumanda, cep telefonu ile yönetilebilen akıllı yataklardan, öğretici ve eğitici genç odasına, masaj yapan, akıllı sehpası bulunan bazalara kadar pek çok inovatif ürün sergileniyor.

Sektör, dünyanın ilk 5 mobilya ihracatçısı arasında yer almayı hedefliyor
MOSDER Başkanı Nuri Öztaşkın açılışta yaptığı konuşmada mobilya sektörünün, Türkiye'nin 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmasında stratejik bir öneme sahip olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu: “Mobilya sektörü, özellikle son 10 yılda 7 kata yakın büyüyerek, yaklaşık 193 ülkeye kendi markalarıyla ürün ihraç eden ve cari açık vermeyen bir güç olmayı başardı. Eylül 2017 sonu itibarıyla açıklanan finansal sonuçlara göre; mobilya sektörü yılın ilk 9 ayında ihracatını yüzde 5 oranda artırarak 1 milyar 661 milyon dolara yükseltti. Furniture İstanbul mobilya sektörünün iç ve dış ticaretinin artmasında büyük rol oynuyor. Son iki yıldır yüzde 10’un altında seyreden ihracat rakamlarımızı, fuarımızla birlikte 2018 yılında yüzde 15’lere çıkarmayı hedefliyoruz. Ayrıca fuarın da etkisiyle 2017 sonunda 13.5 milyar dolar tüketim, 9.5 milyar dolar ise üretim rakamlarına ulaşılacağını ön görüyoruz. En önemli hedefimiz ise ülkemizin dünyanın ilk 5 mobilya ihracatçısı arasında yer almasıdır.”

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