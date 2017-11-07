FUARIN ADI DEĞİŞTİ, KATILIMCI SAYISI DÜŞTÜ

Sektör, dünyanın ilk 5 mobilya ihracatçısı arasında yer almayı hedefliyor
MOSDER Başkanı Nuri Öztaşkın açılışta yaptığı konuşmada mobilya sektörünün, Türkiye'nin 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmasında stratejik bir öneme sahip olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu: “Mobilya sektörü, özellikle son 10 yılda 7 kata yakın büyüyerek, yaklaşık 193 ülkeye kendi markalarıyla ürün ihraç eden ve cari açık vermeyen bir güç olmayı başardı. Eylül 2017 sonu itibarıyla açıklanan finansal sonuçlara göre; mobilya sektörü yılın ilk 9 ayında ihracatını yüzde 5 oranda artırarak 1 milyar 661 milyon dolara yükseltti. Furniture İstanbul mobilya sektörünün iç ve dış ticaretinin artmasında büyük rol oynuyor. Son iki yıldır yüzde 10’un altında seyreden ihracat rakamlarımızı, fuarımızla birlikte 2018 yılında yüzde 15’lere çıkarmayı hedefliyoruz. Ayrıca fuarın da etkisiyle 2017 sonunda 13.5 milyar dolar tüketim, 9.5 milyar dolar ise üretim rakamlarına ulaşılacağını ön görüyoruz. En önemli hedefimiz ise ülkemizin dünyanın ilk 5 mobilya ihracatçısı arasında yer almasıdır.”
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