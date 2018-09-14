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Fransız devi CODAGE Paris artık Türkiye pazarında!

Dünyaca ünlü isimlerin tercih ettiği Fransız kozmetik markası CODAGE Paris, Türkiye pazarına girdi. CODAGE Paris'i Türkiye'ye getiren Konsina İlaç, 2023 yılına kadar yeni teröpatik sahalara 100 milyon Euro'luk yatırım hedefliyor.

Fransız devi CODAGE Paris artık Türkiye pazarında!

Dünyaca ünlü isimlerin tercih ettiği Fransız kozmetik markası CODAGE Paris, Türkiye pazarına girdi. CODAGE Paris'i Türkiye'ye getiren Konsina İlaç, 2023 yılına kadar yeni teröpatik sahalara 100 milyon Euro'luk yatırım hedefliyor.

14 Eylül 2018 Cuma 13:45
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Fransız devi CODAGE Paris artık Türkiye pazarında!

Kişiye özel analizlere dayanan cilt bakım ürünleriyle dünyada ses getiren CODAGE Paris, KONSINA İlaç aracılığı ile Türkiye pazarına giriş yaptı. Kısa sürede dünyaca ünlü isimlerin tercihi haline gelen CODAGE Paris'in 27 yenilikçi ürününe Türkiye'deki seçkin eczanelerden ulaşmak artık mümkün. CODAGE ürünlerinin Eylül ayı içinde başta İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana, Gaziantep, Konya, Kayseri ve Trabzon olmak üzere Türkiye'nin büyük şehirlerinde yer alması hedefleniyor.
 
“Türkiye büyük bir potansiyel barındırıyor”
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan KONSINA İlaç Finans ve Operasyonlar Direktörü ve Genel Müdür Yardımcısı Murat Çelikdemir, Türkiye'nin kozmetik alanında dünyanın en büyük 20 pazarından biri olarak dikkat çektiğini belirterek, şunları söyledi: “Türkiye son yıllarda yaşadığı sıkıntılara rağmen nüfusu, tüketici alışkanlıkları ve sürekli gelişen bir pazar olmasıyla büyük potansiyeller barındırırken, dünya markaları için en önemli pazarlardan bir tanesi olma konumunu koruyor. Türkiye'de kadınlar ve erkekler bakımlı ve yeniliğe açık. Türkiye'de kozmetiğe ve dermokozmetiğe ayrılan tüketim harcamaları ekonomik gelişmelere rağmen her yıl artış gösteriyor. Türkiye, uluslararası markalar için bulunmaları gereken ve göz ardı edilemeyecek bir ülke. Gerek hekimlerimiz ve eczacılarımız gerekse tüketicilerimizde yüksek kalitesi ve dinamik ürün portföyüyle heyecan yaratacak CODAGE Paris'in Türkiye pazarına giriş yapması için attığımız adımların bu anlamda son derece yerinde olduğunu düşünüyorum.”
 
Öte yandan Konsina İlaç olarak dermatoloji alanında ses getirecek aksiyonlar aldıklarını ifade eden Çelikdemir, Konsina'nın 2023 yılına kadar Onkoloji, Hematoloji, Enfeksiyon Hastalıkları ve Dermatoloji'nin yanısıra farklı teröpatik sahalara 100 milyon Euro'luk yatırım hedefinin bulunduğunu kaydetti.

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