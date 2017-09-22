Fransız çiftçiler Şanzelize'yi samanlarla kapattı

Dünya Sağlık Örgütü’nün uzmanlaşmış kanser kuruluşu olan Uluslararası Kanser Araştırmaları Kurumu GDO’lu ürünlerin yaklaşık yüzde 80’inde kullanılan Glifosat'ın insanlarda muhtemelen kanser yaptığını açıklamıştı.
Anadolu Haber Ajansı
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