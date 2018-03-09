Fransız bilgi birikiminin Formula e'deki yansıması : DS E-TENSE FE 19

FIA Formula E Şampiyonası'nda 2015/2016 sezonundan bu yana mücadele eden DS Automobiles, yeni nesil tamamen elektrikli tek koltuklu yarış otomobillerinin ilk kez yarışacağı 2018/2019 sezonundan itibaren FIA onaylı tek Fransız üretici olacak. DS Automobiles, yeni tamamen elektrikli Formula E yarış otomobili DS E-TENSE FE 19'u sunuyor. DS Automobiles'in performans ayağı olan DS Performance tarafından geliştirilen verimli teknoloji, üç yıldan daha kısa bir sürede dört kıtada dört zafer ve 10 podyum gördü. Yarış dünyasından elde edilen bilgi birikimi ve deneyim, DS Automobiles ürün gamının elektrikle geleceğe hazırlanmasında kullanılıyor. Gelecekte DS Automobiles ürün gamındaki modellerin her biri, plug-in hybrid veya tamamen elektrikli bir versiyona sahip olacak.

DS Automobiles, teknik regülasyonların üreticilere uzmanlıklarını gösterme fırsatı sunduğu 2. Sezonda FIA Formula E mücadelesine dahil oldu. 2018 yılının sonunda, yani Sezon 5 ile birlikte Formula E'de tamamen yeni bir dönem başlayacak. İkinci jenerasyon araçlar sahne alacak. Şasi, kapsamlı bir şekilde elden geçirilirken, yeni bir aerodinamik paket devreye alınacak. Arka kanat kullanılmayan araçlarda yeni aerodinamik mimari sayesinde verimlilik artırılırken, yeni bir batarya, yeni lastikler ve 'halo' kokpit baş koruma sistemi kullanılacak. DS Performance, Formula E'deki üç yıllık bilgi birikimi ve deneyimi kullanarak, güç ve aktarma organları sistemini baştan aşağı yeniden şekillendirdi. DS E-MOTOR 19 olarak adlandırılan yeni motor tamamen yeni ve optimize edilmiş bir enerji, geri kazanım sistemiyle destekleniyor. Ayrıca yeni bir şanzıman, yeni bir arka aks mimarisi, yeni bir soğutma sistemi, tamamen aktif yeni bir fren sistemi ve enerji yönetimini optimize etmek üzere tasarlanan yeni elektronik sistemler verimliliği daha da arttırıyor. DS Automobiles'in 2014 yılında kurulmasından bu yana DS Performance, geleceğin mobilitesini şekillendirmeye yardımcı olmak için Formula E programında aktif bir şekilde yer aldı. Mühendislerin geliştirmiş olduğu hem rekabet noktasında iddialı ama aynı zamanda verimli teknoloji, ekiplerin parkurlarda kaydettiği rekorlarla bir anlamda test ve teyit edilmiş oluyor. Elde edilen kazanımlar ise sadece DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4'te değil bundan sonra satışa sunulacak olan elektrikli araçlar da dahil seri üretim araçlarda kullanılıyor.

"Formula E önümüzdeki sezon bir devrimle yaşayacak" şeklinde konuşan DS Performance Direktörü Xavier Mestelan Pinon, sözlerini: "Son zamanlarda Formula E'de kaydetmiş olduğumuz gelişim ve ilerleme bizleri daha da ileriye gitmeye ve kendimizi aşmaya yöneltti. Yeni nesil araçlar 250kW gücünde olacak ve 54 kWh batarya ile beslenecek. DS E-TENSE FE 19 pilotları hem artan menzilin, hem de artan performansın keyfini sürecek. Söz konusu kazanımlar, Formula E dünyasından seri üretim elektrikli araç dünyasına transfer ediliyor. Dolayısıyla bu şampiyonada elde ettiğimiz bilgi birikimi ve deneyim seri üretim araçlarımıza, yani müşterilerimize yansıyor." şeklinde sürdürdü. DS E-TENSE FE 19, DS Performance tarafından tasarlanan bir dizi yeni çözümü bünyesinde barındırıyor. Araç üzerinde Eylül 2016'da çalışmaya başlayan ekipler ilkbaharda ilk testleri yaptılar. Sürücü ve batarya (380 kg) dahil yarışa hazır boş ağırlığı 900 kg olarak gerçekleştirme hedefi, aracı geliştirme aşamasındaki en zorlu görevlerden biri oldu. DS Performance ayrıca elektronik kontrollü fren sistemine dayanan yenilikçi enerji geri kazanım sistemi üzerinde de yoğun bir şekilde çalıştı. DS E-TENSE FE 19 ilk gösterisine aynı zamanda DS Performance'ın yeni görsel imzası niteliğinde olan mat siyah bir görünümle çıkarken, altın detaylar DS Automobiles'in ve Fransızların lüks yaklaşımını ve mükemmeliyetçiliğini simgeliyor.

Pistlerde elde edilen kazanımlar DS Automobiles ürün gamındaki elektrikli araçların gelişimini de hızlandırıyor. Gelecekte ürün gamındaki her bir modelin plug-in hybrid veya tamamen elektrikli versiyonu olacak. Bunun ilk örneğini ise DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4 ortaya koyuyor. Araçta iki adet motor toplamda 300 HP güç üretiyor ve 60 km'ye kadar elektrikli menzile imkan tanıyor."DS Performance'ın, DS'nin Formula E'deki renklerini savunma şeklinden son derece gurur duyuyoruz." diyen DS Automobiles CEO'su Yves Bonnefont, sözlerini: "Oldukça yeni ve genç bir markayız ve en başından itibaren elektrikli araçlar, büyüme ve gelişme stratejimizin en önemli parçasını oluşturuyor. 2025 yılına kadar satılan DS marka otomobillerinin yüzde 35'i elektrikli veya elektrik destekli olacak. 2018 yılı bizim için çok önemli bir yıl. Yeni DS 7 CROSSBACK modelimizi lanse ediyor ve eş zamanlı olarak yeni DS E-TENSE FE 19 yarış otomobilimizi de tanıtıyoruz. DS Automobiles olarak heyecan uyandıran sürprizlerle önümüzdeki aylarda tekrar karşınıza çıkıyor olacağız." diyerek tamamladı.