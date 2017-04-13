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Fransa'daki öğrenciler hayallerindeki Türkiye'yi geziyor

13 Nisan 2017 Perşembe 11:03
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- Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Paris Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinin koordinasyonuyla gerçekleştirilen "Hayalimdeki Türkiye Seyahati" kompozisyon yarışmasını kazanan Fransa'daki Türk öğrenciler, Anıtkabir'i ve Anadolu Medeniyetler Müzesi'ni ziyaret etti.

Fransa'daki öğrenciler hayallerindeki Türkiye'yi geziyor
 ANKARA (AA) -  Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Paris Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinin koordinasyonuyla gerçekleştirilen "Hayalimdeki Türkiye Seyahati" kompozisyon yarışmasını kazanan Fransa'daki Türk öğrenciler, Anıtkabir'i ve Anadolu Medeniyetler Müzesi'ni ziyaret etti.
"Hayalimdeki Türkiye Seyahati" kompozisyon yarışmasını kazanan 10 öğrenci, öğretmenleri ve Fransız yöneticileri ile Türkiye'ye geldi.

İstanbul'daki gezilerini tamamlayan öğrenciler, yolculuğun ikinci durağı Ankara'da, Anadolu Medeniyetler Müzesi ile Anıtkabir'i gezdi.Müze ziyaretine eşlik eden Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy, öğrencileri tebrik ederek hediyeler verdi. 
Öğrenciler, yarın gerçekleştirilecek Kapadokya gezisinin ardından Fransa'ya dönecek.




Anadolu Haber Ajansı
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