Fransa'daki öğrenciler hayallerindeki Türkiye'yi geziyor

"Hayalimdeki Türkiye Seyahati" kompozisyon yarışmasını kazanan 10 öğrenci, öğretmenleri ve Fransız yöneticileri ile Türkiye'ye geldi.

İstanbul'daki gezilerini tamamlayan öğrenciler, yolculuğun ikinci durağı Ankara'da, Anadolu Medeniyetler Müzesi ile Anıtkabir'i gezdi.Müze ziyaretine eşlik eden Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy, öğrencileri tebrik ederek hediyeler verdi.

Öğrenciler, yarın gerçekleştirilecek Kapadokya gezisinin ardından Fransa'ya dönecek.

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Paris Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinin koordinasyonuyla gerçekleştirilen "Hayalimdeki Türkiye Seyahati" kompozisyon yarışmasını kazanan Fransa'daki Türk öğrenciler, Anıtkabir'i ve Anadolu Medeniyetler Müzesi'ni ziyaret etti.Anadolu Haber Ajansı