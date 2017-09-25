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Fransa'daki MÜSİAD'lı iş adamları değerlendirme toplantısında buluştu

25 Eylül 2017 Pazartesi 12:49
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Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Musa: - "Sorun yaratacak konuları değil Türkiye ile Fransa'yı birleştirecek konuları ön plana çıkarın" - "Şehitlerimizi (ASALA teröristlerince şehit edilen) rahmetle minnetle anıyoruz. Üç beş terörist bu tür kanlı eylemlere girişti. Ülkemiz hedef gösterildi ama biz bu nedenle bütün Ermenilere karşı kin gütmüyoruz. Türk milletinin büyüklüğü de buradan geliyor ama unutmuyoruz"

Fransa'daki MÜSİAD'lı iş adamları değerlendirme toplantısında buluştu
PARİS (AA) - Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Fransa'daki Türk girişimcilerin sorun yaratacak olanları değil, Türkiye ile Fransa'yı birleştirecek konuları ön plana çıkarmasını istedi.

Büyükelçi Musa, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Paris Şubesinin, Paris Başkonsolosluğunda gerçekleştirilen 4'üncü geleneksel kahvaltılı değerlendirme toplantısına katıldı.

Burada konuşan Musa, ülkedeki büyükelçilik ve başkonsolosluklar olarak Türk girişimcilerin faaliyetlerini her zaman desteklediklerini ve desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Türk girişimcilerin, Fransa'da yerleşik Fransız vatandaşları olduklarını unutmamaları ve toplumun her alanında var olmaları gerektiğini vurgulayan Musa, "Bilin ki bunu en iyi şekilde yaptığınız zaman, Türkiye'nin de kalkınmasına, ilerlemesine, Türk-Fransız ilişkilerinin gelişmesine daha çok katkı sağlarsınız. Sorun yaratacak konuları değil, Türkiye ile Fransa'yı birleştirecek konuları ön plana çıkarın. Siz bir 'tire işareti' gibisiniz, hem Fransız hem Türk." diye konuştu. 

Arzularının, Fransa'daki Türklerin konumlarını sağlamlaştırmaları olduğunu ifade eden Büyükelçi Musa, özellikle iş insanlarının "birilerinin adamı" gibi algılanmaması gerektiğini söyledi.

Türk iş insanlarının iş yapıları göz önünde bulundurulduğunda, daha çok Fransa'daki KOBİ'lerle faaliyet yürütebileceğini belirten Musa, bu konuda yapılacak çalışmalara da destek olacaklarını kaydetti.

Kültürel faaliyetlerin de çok önemli olduğunu vurgulayan Musa, Türk iş insanlarının da bu faaliyetlere mutlaka destek vermesi gerektiğini söyledi.

- "Şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz"

Büyükelçi Musa, 24 Eylül 1981'de Paris Başkonsolosluğunun, terör örgütü ASALA mensuplarının saldırısına uğradığını ve saldırıda, güvenlik görevlisi Cemal Özen'in hayatını kaybettiğini, Başkonsolos Vekili Kaya İnal'ın ağır yaralandığını anımsatarak, Ermeni çetelerinin, büyük çoğunluğu Fransa'da olmak üzere 49 Türk diplomatını şehit ettiklerini kaydetti.

Musa, "Şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Onları unutmadığımızı söylüyoruz. Hafıza, devlet olmanın, millet olmanın ilk şartı. Unutmayacağız. Kindar değiliz. Üç beş terörist bu tür kanlı eylemlere girişti. Ülkemiz hedef gösterildi ama biz bu nedenle bütün Ermenilere karşı kin gütmüyoruz. Türk milletinin büyüklüğü de buradan geliyor ama unutmuyoruz." dedi.

- 1 milyar avroya yakın ciro

MÜSİAD Paris Başkanı Hakan Kalaycı da kuruluşun Fransa'daki üyelerinin yaklaşık 1 milyar avroya yakın cirosu olduğunu belirtti.

İş insanlarının ülkeler arasında köprü kurduğunu dile getiren Kalaycı, Fransa'daki girişimcilerin birbirlerinin ne iş yaptığını öğrenmeleri gerektiğini böylece işlerini büyütebileceklerini ifade etti.

Toplantıya, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Görkem Barış Tantekin de katıldı. 


Anadolu Haber Ajansı
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