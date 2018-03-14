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Franchising sektörünün 2023 hedefi 100 milyar dolar

Dünyada ve Türkiye’de her geçen yıl büyüyerek yoluna devam eden franchising sektörü, gelişimini sürdürülebilir kılma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Franchising Derneği UFRAD’ın verileri de bu gelişimi doğrular nitelikte. UFRAD’ın verilerine göre; 2018’de 50 milyar dolara ulaşması beklenen franchise sektörü hali hazırda 3 bin zincir işletmenin sahip olduğu 60 bin şube sayısı ile büyümeyi sürdürüyor. Zincir sayısı ile Avrupa birincisi olan Türkiye’de franchise sektörü son 5 yılda yüzde 180 gibi rekor bir büyüme gösterdi. Bu büyüme 200 bin kişiye yeni istihdam alanı yarattı. Şu ana kadar dışarıya açılan markaların sayısı 150’yi geçti. 700 Türk markası pusuda bekliyor, kısa süre içerisinde dünyaya açılacak. 2023 yılı itibariyle franchising sektörünün büyüklüğünün 100 milyar dolarlık hacime ulaşması bekleniyor.

Franchising sektörünün 2023 hedefi 100 milyar dolar

Dünyada ve Türkiye’de her geçen yıl büyüyerek yoluna devam eden franchising sektörü, gelişimini sürdürülebilir kılma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Franchising Derneği UFRAD’ın verileri de bu gelişimi doğrular nitelikte. UFRAD’ın verilerine göre; 2018’de 50 milyar dolara ulaşması beklenen franchise sektörü hali hazırda 3 bin zincir işletmenin sahip olduğu 60 bin şube sayısı ile büyümeyi sürdürüyor. Zincir sayısı ile Avrupa birincisi olan Türkiye’de franchise sektörü son 5 yılda yüzde 180 gibi rekor bir büyüme gösterdi. Bu büyüme 200 bin kişiye yeni istihdam alanı yarattı. Şu ana kadar dışarıya açılan markaların sayısı 150’yi geçti. 700 Türk markası pusuda bekliyor, kısa süre içerisinde dünyaya açılacak. 2023 yılı itibariyle franchising sektörünün büyüklüğünün 100 milyar dolarlık hacime ulaşması bekleniyor.

14 Mart 2018 Çarşamba 12:20
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Franchising sektörünün 2023 hedefi 100 milyar dolar

Günümüzde franchising sektörünün hızla gelişmesi, yeni yatırımları ve iş birliklerini de beraberinde getiriyor. Bu pozitif büyüme sayesinde de dünyada ve Türkiye’de her geçen yıl gelişen franchise sektörü, büyüyerek gelişmeye devam ediyor. Bu gelişmeleri değerlendiren Medyafors Fuarcılık A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Özhan Erem, franchising sektörüne her yıl yeni markaların dahil olduğunu ve şirketlerinde yeni şubelerle ağını güçlendirdiğini belirtti. Medyafors Fuarcılık’ın fuar organizasyonlarıyla sektörlerin gelişimine önemli ölçüde destek olduğunun altını çizen Erem, “Biz Medyafors olarak dünya ve Türkiye ekonomisine katma değer sağlamayı, toplumsal faydayı öncelik olarak görmeyi kendimize görev biliyoruz. Çalışmalarını, sistematik biçimde yürüterek, uzun vadeli, sürdürülebilir projelere imza atmaktadır. Bayim Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı, Bayim Olur musun Dergisi, Bayim Olur musun Gazetesi ve bayimolurmusun.com.tr bayilik portalı bu grubun önemli projeleri arasındadır” dedi. 

Medyafors Fuarcılık olarak başarıya önem verdiklerinin bir kez daha altını çizen Erem, “2018 bizim için yurt içinde olduğu kadar yurt dışı çalışmalarımıza da ağırlık vereceğimiz bir yıl olacak. Bayim Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı, bu yıl 11-14 Ekim 2018’de… Fuar, Medyafors Fuarcılık organizasyonu, UFRAD işbirliği ve Coldwell Banker Türkiye Ana Sponsorluğunda CNR Fuar merkezinde 16.kez düzenlenecek.

Avrupa Franchise Federasyonu (EFF) Toplantısı Ekim 2018 tarihinde Ufrad ve Medyafors ev sahipliğinde, İstanbul’da, fuar ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Avrupa Franchise Federasyonuna üye olan ülkeler Belçika, Hırvatistan, Çek, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Hollanda, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre ve İngiltere toplantılar kapsamında Türk markalarıyla buluşacak. Avrupa’ya açılma hedefi olan Türk markaları adına çok önemli bir toplantı olacağına inanıyorum. Fuar, her geçen yıl markaların büyüyerek zincirleşmesine fayda sağlarken, aynı zamanda Türk markalarının uluslararası arenada boy gösterebilmesine olanak sağlıyor”.dedi
 

Son Güncelleme: 14.03.2018 12:42
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