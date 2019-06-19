Fox TV, The Marmara'ya dava açıyor

Gerçek Gündem’de yer alan habere göre İsmail Küçükkaya, Ekrem İmamoğlu ile 'gizlice görüştüğü' şeklindeki haberlerin ardından 'olağan' görüşmenin Binali Yıldırım ile de yapıldığını söyledi.

Program öncesi her iki adayla da görüşmek için danışmanlarla bir araya geldiğini belirten Küçükkaya, İmamoğlu’nun program yoğunluğu nedeniyle görüşmeyi basın toplantısının düzenlendiği The Marmara Oteli'nde gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Küçükkaya aynı şekilde Binali Yıldırım’la da programdan önce bir araya geldiklerini vurguladı.

Küçükkaya ayrıca FOX TV yönetiminin otel hakkında yüklü bir tazminat davası açacaklarını duyurdu.