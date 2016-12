Four Points by Sheraton, Türkiye'de Er Yatırım’la 5 Yeni Otel Açacak

Yabancı markalar, finansman modellemesini doğru yapan yeni Türk yatırımcı profili ile birlikte, Türkiye’nin yatırım iklimindeki değişimlerden etkilenmeden projelerine devam ediyor. Dünyanın en büyük otel gruplarından Marriot International & Starwood Grubu'na ait olan Four Points by Sheraton, Er Yatırım’la birlikte Türkiye’de 5 yeni otel açmaya hazırlanıyor. 2017’nin Mart ayında İzmir’de hizmete girecek olan Four Points by Sheraton’ın ardından, 2018 yılında İstanbul Kağıthane ve Gebze’de, 2019’da da İstanbul Kartal ve Ataşehir’de hizmet vermeye başlayacak. Toplam 400 milyon TL’ye mal olacak olan yatırımlar ile yaklaşık 1000 kişiye istihdam yaratılacak.

Er Yatırım Genel Müdürü Ferzan Çelikkanat, iki yıl önce 10 yılda 20 otel hedefi ve 300 milyon dolarlık bir yatırım planı ile yola çıktıklarını hatırlatarak “Şehir içinde yapmayı planladığımız otellerimiz için dünyanın en büyük otel gruplarından Marriot International& Starwood grubunun Four Points by Sheraton markasıyla anlaşma yaptık. Bu anlaşma kapsamında, hem yatırım hem de otellerin işletmesi Er Yatırım tarafından gerçekleştirilecek. Yatırımlarımızı, şehir içi markalı iş oteli yatırımcısı kimliğimize uygun lokasyonlarda gerçekleştiriyoruz. İstanbul’da Ataşehir, Kağıthane ve Kartal’da projelerimiz devam ederken, aynı zamanda bir otelimiz Gebze’de diğeri de İzmir Bayraklı’da hayata geçiyor. Ortalama 100 – 180 odalı şeklinde planlanan otellerimiz, süit ve standart odaların yanı sıra engelliler için özel odalar olacak” dedi.



Türkiye’de 400 milyon TL’lik otel yatırımı

Yapılacak olan yatırımlarının 400 milyon TL’lye mal olacağının ve Four Points by Sheraton İzmir’in, Mart 2017’de misafirlerini ağırlamaya başlayacaklarının bilgisini veren Çelikkanat, otel yatırımları hakkında şu bilgileri verdi:

“İzmir’in ticaret merkezi Bayraklı’da Mistral Towers projesinin içinde yer alan otelimiz 8 bin metrekare alana sahip. 110 oda ve 5 toplantı salonu, 1 restaurant, 1 bar olarak planlandı. Odalardaki ekstra geniş teraslardan eşsiz körfez manzarası seyrederken bütün yorgunluğunuzu atabilirsiniz. Four Points by Sheraton Kağıthane, 11 bin metrekarelik alanda; 173 oda, 3 süit, 2 engelli ve 168 standart odadan oluşuyor. Otel içinde farklı amaçlar için kullanılabilecek 688 metrekarenin üzerinde kullanım alanı bulunan, yedi adet toplantı alanı bulunuyor. Four Points by Sheraton Kâğıthane’nin 2018 itibari ile faaliyete geçmesini planlıyoruz. Türkiye’de sanayinin en güçlü ve en yoğun olduğu yer Gebze’de, sanayi bölgesinin tam kalbinde yer alan Four Points by Sheraton Gebze, 12 bin metrekare alana sahip. 159 oda, 7 toplantı salonu, 1 restaurant, 1 bar olarak tasarlandı. Uzun dönem konaklamaya müsait, balkonlu, 45 metrekare, içerisinde kendi oturma alanı ve mutfağı bulunan odalar bölgenin özellikle beyaz yakalı kesimine hitap edecektir. 2018 yılında hizmete başlayacak. İstanbul Anadolu Yakası’nın en köklü ve en kapsamlı iş merkezlerinden biri olan Kartal’da yapımı planlanan bir diğer otelimiz, 15 bin metrekare inşaat alanına, 240 odaya ve 10 toplantı salonuna, 2 restauranta ve 1 bara sahip olacak. Four Points by Sheraton Kartal, 2019 yılında hizmete girmesi planlanıyor. Yine İstanbul’da, finans merkezi olarak belirlenen ve Anadolu yakasında iş hayatının tam kalbinde Ataşehir’de hayat geçirilmesi planlanan Four Points by Sheraton, toplam 8 bin metrekarelik bir alanda inşa edilecek. 110 oda ve 5 toplantı salonundan oluşacak. 2019 yılında misafirleri ağırlamaya başlayacağız”

Ürün ve portföyün tamamlanması için Anadolu’da olmak gerektiğini de ifade eden Çelikkanat; “Anadolu’da 3 ve 4 yıldızlı markalı otel ihtiyacı var. Devam eden projeleri belli bir noktaya getirdikten sonra Anadolu’da da olacağız. Seçeceğimiz lokasyonlar, yatırım eğilimi ve konjektöre göre değişebilir sadece” dedi.