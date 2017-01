Four Points by Sheraton İzmir'in otel müdürü Bülent Süzer oldu

Anadolu Üniversitesi Otel ve Turizm İşletmeciliği Bölümü mezunu olan Bülent Süzer profesyonel iş hayatına, 1989 yılında Pera Palace Hotel'de başladı. Yiyecek içecek bölümünde farklı birimlerde çalıştıktan sonra otelin yiyecek ve içecek müdürlüğüne terfi eden Bülent Süzer 2001 yılında, Pera Palace Hotel'deki görevinden ayrıldı ve aynı yıl Paradise Hotel Çeşme'ye Yiyecek ve İçecek Müdürü oldu. Paradise Hotel Çeşme'de yaklaşık 2 yıl kadar çalıştıktan sonra Renaissance Erzurum Hotel'e Yiyecek ve İçecek Direktörü olarak transfer oldu ve 2005 yılına kadar bu oteldeki görevini sürdürdü. Ardından Hotel Grand Park Esil Astana'a Yiyecek ve İçecek Direktörü olarak geçen Bülent Süzer, 2009 yılında Başkanlık Oteli Ashgabat'da Genel Müdür oldu ve 2012 yılına kadar bu görevine devam etti. 2012 yılında Divan Express Bakü’ye Genel Müdür olarak transfer olan Bülent Süzer, iki yılın sonunda Divan Suites Batum'a Genel Müdür olarak geçti ve 2015 yılında Divan Grubu’ndan ayrıldı ve Novotel Diyarbakır'a Genel Müdür olarak geçti. Ardından Opera Hotel Bosphorus'un İstanbul Genel Müdürlük görevini yürüten Bülent Süzer 2016 yılında bu görevinden ayrıldı.



2017 yılında açılacak olan Four Points by Sheraton İzmir’e Otel Müdürü olarak transfer olan Bülent Süzer, Four Points by Sheraton İzmir’le ilgili olarak şunlar söyledi: “İzmir’in ticaret merkezi Bayraklı’da yer alan otelimiz, bir iş seyahatinde ihtiyaç olan her şey düşünülerek tasarlandı. Otelimiz, dört dörtlük bir iş oteli olma hedefi doğrultusunda dört konuya odaklı olarak misafirlerine hizmet verecektir. Hızlı check-in-check-out imkânı sunarak giriş ve çıkış işlemlerini hızlandıracak. İkinci olarak otelin her noktasında en iyi, kesintisiz ve en hızlı internet erişimi sağlayacak. Üçüncü olarak en iyi ve en lezzetli kahvaltı hizmeti verecek. Son olarak çok iyi ve konforlu yatak imkânı sunacak. 8 bin metrekare alana sahip, 110 balkonlu oda ve 360 derece şehir ve körfez manzaralı 5 toplantı salonu, 1 Restaurant, 1 Bar olarak planlanan otelimizde; süit ve standart odaların yanı sıra engelliler için özel odalar hazırlanmıştır. Four Points by Sheraton İzmir’de 2017 yılında misafirlerimizi ağırlamaya başlayacağız.”