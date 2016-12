Ford, yeni Fiesta modellerini tanıttı

KÖLN (AA) - Ford Motor Company, "Go Further" etkinliğinde yeni Ford Fiesta modellerinin dünya prömiyerini yaptı. Ford'un Köln'deki Niehl üretim tesisinde Fiesta Titanium, Fiesta ST-Line, Fiesta Vignale ve Fiesta Active crossover olmak üzere yeni nesil Fiesta'nın 4 farklı modeli tanıtıldı. Dünya prömiyeri yapılan yeni Ford Fiesta, Avrupa'da 2017'nin 2. yarısında satışa sunulacak. Türkiye'de de 2017'nin son çeyreğinde müşterilerle buluşacak olan yeni Fiesta, Bang&Olufsen müzik sistemi, açılabilir panaromik tavan ve yeni nesil multimedya çözümlerine sahip. Dış tasarımı ve ergonomik iç tasarımıyla öne çıkan Fiesta'nın teknolojik özellikleri arasında 8 inçlik yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekranının yanı sıra Ford'un sofistike SYNC 3 sesli kontrol sistemi de yer alıyor. Yeni Fiesta aynı zamanda B&O PLAY Sound System'i sunan ilk Ford modeli oluyor. Yeni nesil Ford Fiesta'nın dünya prömiyerinde, DJ Yoda ve yardımcısı robot YuMi, bu sene 40'ıncı yıl dönümünü kutlayan Fiesta için performanslarında 1976'dan başlayarak günümüze uzanan şarkılara yer verdi.



Sürücüsüz araçların test edilmesine gelecek yıl başlanacak

Avrupa'daki çeşitli merkezlerden şirketin değişim ve gelişimine yardımcı olan Ford ekiplerinin de desteklediği Go Further etkinliğinde şirket ayrıca müşterilerin yaşam kalitelerini artırmaya yönelik yeni araştırmalarla Ford'un sürücüsüz araç teknolojilerinin potansiyelinin geliştirildiğini açıkladı. Ford sürücüsüz araçların Avrupa yollarında test edilmesine gelecek yıl başlanacağını da duyurdu. Ford, ayrıca 1.0 litre EcoBoost motor için yeni silindir deaktivasyon teknolojisini de tanıttı. Ford'un aktarma organı mühendisleri tarafından geliştirilen silindir deaktivasyon teknolojisi, 1.0 litre EcoBoost motor için yakıt verimliliğini artırıyor ve karbondioksit (CO2) emisyon değerlerini iyileştiriyor. Şirketin 1.0 litre EcoBoost motorunda kullandığı silindiri 14 salisede devreye alabilen ve devreden çıkarabilen teknolojisi, titreşimleri azaltmaya yönelik çözümlerle birlikte çalışırken, motor performansı açısından sürücüler tarafından hissedilmeyecek.



İki yeni Mustang modeli tanıtıldı

Ford, Avrupa'daki müşterilerine hitap eden stillere ve seçkin özelliklere sahip iki yeni Ford Mustang versiyonunu tanıttı. Yeni Ford Mustang Black Shadow Edition'ın özgün siyah renk gövde detayları arasında 19 inç alaşım jantlar ve klasikleşen Mustang amblemi yer alırken Ford Mustang Blue Edition modelinin Grabber Blue rengi gövdesinde yer alan şeritler, klasik Ford Mustang renklerini çağrıştırıyor. Her iki modelde sunulan gelişmiş özellikler arasında Ford'un 421 PS 5.0 litre V8 motoru, SYNC 3 sistemi, ısıtmalı ve soğutmalı ön koltuklar, premium ses sistemi ve siyah deri iç kaplamalar yer alıyor. İkonik spor otomobil Mustang, 2015 yazında lanse edildiğinden bu yana Avrupa'da 23 binden fazla satıldı. 4 renk kombinasyonuyla tanıtılan yeni Transit Custom Black Edition'da kontrast tonlarda tavan, ayna, kaydırma plakaları ve yan şeritler ile özgün siyah tonda 17 inç alaşım jantlar sunuluyor. Transit Custom Sport serisi, hem kısa, hem uzun şase seçeneğine sahip van, kombi ve çift kabin modelleriyle gövde seçeneklerini artırıyor. Tourneo Custom minibüs ise Sport paketiyle aynı şekilde yapılandırılabiliyor. Yeni Transit Custom ve Tourneo Custom modelleri, 170 PS Ford EcoBlue dizel motora sahip. Tourneo Custom'da sunulan yeni özellikler ve teknolojiler arasında 6 ileri vitesli SelectShift otomatik şanzıman, segmente özgü arka hava süspansiyon sistemi ve yeni 17 inç alaşım jantlar yer alıyor. Ford'un etkinlikte tanıttığı yeni Ford Edge ST-Line SUV Ford'un Performans araçlarından ilham alan stili, özellikleri ve güçlü motoruyla Ford Fiesta ST-Line, Focus ST-Line, Mondeo ST-Line ve Kuga ST-Line serilerine katılıyor.



Ford GT ve 1966 Ford GT40 yarış otomobilleri özel LEGO serisine katılıyor

LEGO, 2016 Ford GT ve 1966 Ford GT40 yarış otomobillerinin yüksek performanslı yol ve yarış araçlarından oluşan özel LEGO Speed Champions serisine katacak. Etkinlikte konuşan Ford Motor Company Başkan Yardımcısı ve Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanı Jim Farley, "4 yıl önce ilk Go Further etkinliğinde Ford olarak harika ürünler ve yeni teknolojilerle Avrupa'daki faaliyetlerimizi daha yalın ve akıllı hale getireceğimizi vaat etmiştik." dedi. Çalışanlarının yetenekleri, yaratıcılıkları ve tutkuları sayesinde söz verdiklerinden daha fazlasını başardıklarını belirten Farley, şunları kaydetti: "Yepyeni bir SUV serisi sunduk. Performans araçları segmentinde Focus RS ve Ford Mustang ile çığır açtık. Ödüllü ticari araç serimizle faaliyetlerimizin omurgasını sağlamlaştırdık. 1.0 litre EcoBoost motorumuzla düşük hacimli motor tasarımını gerçekleştirdik. Bunları yeni nesil Fiesta'ya geçmeden önce gerçekleştirdik."

Anadolu Haber Ajansı