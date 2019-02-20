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Ford yatağa ilham verdi

Ford’un güvenli yolculuklar için geliştirdiği teknoloji, “Şerit Hizalayan Yatağa” ilham verdi.

Ford yatağa ilham verdi

Ford’un güvenli yolculuklar için geliştirdiği teknoloji, “Şerit Hizalayan Yatağa” ilham verdi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 15:38
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Ford yatağa ilham verdi

Ford’un geliştirdiği “Şerit Hizalayan Yatak” ile çiftlerin yatakta kendi alanlarını koruma mücadelesi sona eriyor. İlhamını pek çok Ford aracında kullanılan ve yol çizgilerini takip ederek sürücülerin şeridinde kalmasını sağlayan Şeritte Kalma ve Şerit Hizalama Yardımcısı teknolojisinden alan bu özel yatak, çiftlere kaliteli, huzurlu ve rahat bir uyku vadediyor.

Yorucu bir günün sonunda sevdiğine sarılıp uykuya dalmak ne kadar hoş ve rahatlatıcı olsa da, yatağını “fazla yer kaplayan” eşi ile paylaşan pek çok kişi kendi alanını korumaya çalışmak için uyku kalitesinden ödün veriyor. Araştırmalar, çiftlerin 4’te 1’inin tek başınayken daha iyi uyuduğunu* ve uyku kaybının zaman içinde evde, işte, yolda yaralanma ve kaza riskini arttırdığını** gösteriyor.

Buna çare olarak son dönemde “uyku boşanması” olarak bilinen ayrı yataklarda uyuma trendinin popülerliği giderek artıyor. Bu trendi cazip bulmayanlar ise çözümü Ford’un otomobil bilgi birikimini ve teknolojisini kullanarak yatakta fazla yer kaplayan uykucuları bile “şeridinde tutmayı” sağlayan “Şerit Hizalayan Yatağı”nda bulabilir.

Basınç sensörleri ve taşıyıcı bant sayesinde herkes kendi şeridinde uyumaya devam ediyor

Pek çok Ford aracında kullanılan Şeritte Kalma ve Şerit Hizalama Yardımcısı kamera bazlı sistem desteğiyle yol çizgilerini takip ediyor ve aktif olduğu hız aralıklarında sinyal verilmeden şerit dışına çıkıldığında önce sürücüyü uyarıyor. Sürücüden tepki alınmadığında ise direksiyona hafifçe tork uygulayarak aracın şeridinde güvenli şekilde gitmesine destek olup sürücünün istem dışı bir şekilde şeridinden ayrılmasını engelliyor.

Bu teknoloji, kişinin yatakta kendi tarafından uzaklaştığını algılamak için basınç sensörleri kullanan ve entegre bir taşıyıcı bant yardımıyla kişiyi nazikçe olması gereken yere geri getiren “Şerit Hizalayan Yatağa” ilham verdi.

Bağımsız uyku uzmanı ve “How to Sleep Well” (Nasıl İyi Uyunur) kitabının yazarı Dr. Neil Stanley, “Aynı yatağı paylaşan çiftlerin çoğunlukla tek kişilik bir yatakta bir çocuğun sahip olduğundan daha az alanı bulunuyor. İnsanlar uyurken en savunmasız halindedir, bu nedenle bir şey ya da birisi beklenmedik şekilde bize dokunduğunda uyanmaya programlıyız. Birisi yatakta sizin tarafınıza doğru hareket ettiğinde bu savunma mekanizması devreye girer ve diğer kişi uyumaya devam ederken sizin uykunuz bölünür. Bu yüzden ilişkilerin bozulduğunu dahi gördüm” diyor.

Otomotivdeki uzmanlıkla gündelik sorunlara çözümler

Sadece bir prototip olan “Şerit Hizalayan Yatak”, Ford’un gündelik sorunları çözmeye yardımcı olmak için otomotivdeki uzmanlığını kullandığı Ford Interventions girişimi kapsamında geliştirildi.

Ford Avrupa Pazarlama İletişimi Direktörü Anthony Ireson, “Araçlarımızdaki ‘Şeritte Kalma ve Şerit Hizalama Yardımcısı’ sürüşü çok daha güvenli ve konforlu hale getirebiliyor. Benzer bir yaklaşımın bir yatağa nasıl uygulanabileceğini göstermenin, sürücülerin dikkatini daha önce pek farkına varmadıkları bir teknolojiye çekmek için harika bir yol olacağını düşündük” dedi.

Anahtar Kelimeler:
FordŞerit Hizalayan YatakOtomotiv
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