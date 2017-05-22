FORD RANGER VE KUGA SENİ BEKLİYOR

Zorlu parkurlarda ortaya koyduğu güçle öne çıkan Ford Ranger ve Yeni Kuga, test sürüşü etkinlikleri kapsamında İstanbul’da yeni bir etkinlik düzenliyor. 25-26 Mayıs tarihlerinde Bakırköy, Marmara Forum’da iki farklı parkur ve iki farklı güç test sürüşleri için piste çıkıyor. Ford Kuga ve Ranger, test sürüşlerine katılanlara güç ve konforu birlikte yaşatacak. Ford Ranger ve Yeni Ford Kuga, Marmara Forum’daki test sürüşünün ardından Türkiye genelindeki diğer test sürüş etkinlikleriyle daha yakından tanınacak. İstanbul’daki Ford bayilerinden Aydoğanlar da, Marmara Forum’daki test sürüşüne katılan bayilerden biri olacak.



YERİNİZE FREN YAPIYOR

Yeni Ford Kuga, spor görünümün yanında, modern bir tarza da sahip. Yeni Kuga, çok amaçlı ve konforlu, modern bir SUV modeli olarak öne çıkıyor. Çarpıcı iç-dış dizayn ve son derece modern bir tasarıma sahip Kuga, ödün vermeyen performans ve üstün verimliliğiyle dikkat çekiyor. Etkileyici akıllı özellikler ve teknolojiler de cabası. Yeni Ford Kuga'yla engelleri aşmaya hazır olun. Ford Kuga, farklı teknolojileri bir arada kullanan Otomatik Park Sistemi, otomatik olarak park etmenin çok ötesinde yeteneklere sahip. Park Çıkış Yardımcısı ile park yerinden çıkışınıza da yardımcı olur. Düşük hızda çarpışmaları önlemek için Ford Kuga sizin yerinize fren yapar.



GÜÇ VE ESTETİK BULUŞTU

Ford Ranger ise gücü ve estetiği buluşturdu. Sürüş deneyimi ve teknolojileri Ranger’i eşsiz kılıyor. Gelişmiş özellikler Yeni Ranger'ı en akıllı pick-up'lardan biri yapıyor. Dışarıdan bakıldığında; sağlam, akıllı ve yeni, içeriden bakıldığında ise ileri teknolojinin ve pratik zekanın birleştiği bir kabin. Aslında o, derede, tepede ve otobandaki performansı eşit kılan bir pick-up. Her araziye uygun seçilebilir 4x4. Normal sürüş için 4x2 (2H), kötü yüzeylerde ve çamurlu parkurlarda 4x4 Ağır Devir Takviyesi (4H) ve gerçekten zorlu arazi koşulları için 4x4 Düşük Devir Takviyesi (4L). Elektronik bir sistem olan ESOF sayesinde, seyir halindeyken 4x2 ve 4x4 Ağır Devir Takviyesi arasında geçiş yapılabiliyor. Rager’in sahip olduğu Ford SYNC sisteminin en önemli özelliklerinden biri de Acil Durum Yardımı'dır. Bir kaza anında hava yastığının açılması ya da yakıt pompasının devre dışı kalması durumunda bu teknoloji sizin için otomatik olarak Acil Durum Yardım hizmetini arayabilir. İhtiyacınıza göre başlatılan aramayı durdurabilir ya da servisle görüşebilirsiniz. Konuşamayacak durumda olsanız bile sistem, GPS koordinatlarınız gibi yaşamsal önem taşıyan bilgileri servise iletecektir.