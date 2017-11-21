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Ford Otosan’ın ‘OpenXC Hackathon’unda ödül kazanan ekipler belli oldu

21 Kasım 2017 Salı 10:57
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Türkiye otomotiv sanayinin öncü şirketi Ford Otosan’ın Ford Otosan Sancaktepe Ar-Ge Merkezi’nde gerçekleştirdiği, mühendislik öğrencileri ve IT profesyonellerini araç verilerini kullanarak Google Android tabanlı yazılım geliştirmeye davet eden “OpenXC Hackathon”unda kazanan ekipler belli oldu. Birinciliği yeni sürücüler için interaktif bir yardımcı pilot olan Ford Friend uygulaması ile Mekatron ekibi kazanırken, Ceyhun&Yavuz ekibi ikinciliği, Boun Hackers ekibi ise üçüncülüğü elde etti.

Ford Otosan'ın ‘OpenXC Hackathon'unda ödül kazanan ekipler belli oldu
 Ford Otosan’ın Ford Otosan Sancaktepe Ar-Ge Merkezi’nde düzenlediği “OpenXC Hackathon”unun kazananları belli oldu. Otomotiv sektörü için geleceğin dilini yazmak isteyen gençleri ve profesyonelleri bir araya getiren OpenXC Hackathon’da birinciliği Ford Friend projesiyle Mekatron kazandı. İkinciliği Ford Parental Drive projesi ile Ceyhun&Yavuz ekibininin, üçüncülüğü ise Ford Co-Pilot uygulaması ile Boun Hackers’ın kazandığı etkinlikte birinci olan ekibe 7.500 TL, ikinci olan ekibe 5.000 TL, üçüncü olan ekibe 3.000 TL para ödülü verildi.
 
Ford Otosan mühendislerinin mentorlük desteği verdiği Hackathon’da, katılımcılar “OpenXC” platformu ile tanışma fırsatı bulurken, platformdan gelen gerçek araç verileri ile neler yapılabileceğini keşfetti ve neler yapabileceklerini hayal güçleri ile belirlediler. Geliştiricilerin araç verilerine ulaşmasını sağlayan açık kaynak yazılım ve donanım sağlayan bir protokol olan OpenXC™ ile katılımcılar, mentorlar eşliğinde kod geliştirirken, yaratacakları uygulama veya yazılımı Ford marka araçlarda test etme imkanı da buldu.
 
Katılımcılar, 3 kategoride uygulama ve yazılım geliştirildi
OpenXC Hackathon’da katılımcılar; Nesnelerin İntrneti (IoT), Araç Verisi, Mobilite olmak üzere 3 kategoride uygulama veya yazılım geliştirdiler. “Nesnelerin İntrneti (IoT)” kategorisinde araçla iletişime geçecek akıllı cihazlar geliştirirken, “Araç Verisi” kategorisinde OpenXC platformu ile araçtan elde ettikleri verileri anlamlandırarak telematik uygulamalar üzerinde çalıştılar. “Mobilite” kategorisinde ise sürüş deneyimini ve araçla etkileşimi artıracak uygulamalar geliştirildi.

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