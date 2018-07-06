Ford Otosan, PPG ile boyada verimliliği artırıyor!

Dünyada 60'dan fazla ülkede üretim tesisi bulunan boya ve özel ürünler endüstrisinin lider kuruluşu PPG, otomotiv endüstrisine yönelik özel boyalar ürettiği gibi gerçekleştirdiği işbirlikleriyle markalara otomotiv boyaları alanında eğitimler de sunuyor. PPG, otomotiv endüstrisinin köklü markalarından Ford Otosan ile yaptığı işbirliği kapsamında markanın boya teknisyenleri, hasar müdürleri, kaporta şefleri ve servis müdürlerine kapsamlı eğitimler veriyor. PPG uzmanları tarafından ihtiyaçları dahilinde temel boyacı eğitimi, renk eğitimi, mini onarım, boya kusurları, boya prosesleri, boyahane iş akışları, boyahane gelişimi ve yönetimi eğitimi alan Ford Otosan çalışanları, böylece hem renk konusunda uzmanlaşıyor, hem de süreçlerini çok daha verimli bir şekilde takip edebiliyor.

PPG ile Ford Otosan arasındaki işbirliği kapsamında Ford Otosan Bayi Ekipmanları Teknik Lideri Barlas Erkan’a plaket takdim eden PPG İş Geliştirme ve İş Çözümleri Müdürü Serdar Gürses, “İki şirket arasında yapılan anlaşma ile 2004 yılından bu yana 3000’e yakın Ford Otosan çalışanına kapsamlı eğitimler vererek, Ford servislerindeki boyahane verimliliğini



en üst seviyeye çıkardık. Ford Otosan ile gerçekleştirmiş olduğumuz bu verimli işbirliğini önümüzdeki yıllarda da sürdürerek, Ford servislerine önemli katkılarda bulunmaya devam edeceğiz” dedi. Ford Otosan Bayi Ekipmanları Teknik Lideri Barlas Erkan ise Ford servislerindeki boyahane verimliliğini PPG ile en üst noktaya taşıdıklarını ifade ederek, tüm PPG ekibine plaket için teşekkür etti.

