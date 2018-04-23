Ford Otosan'da yeni atama

Ford Otosan İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevine 30 Mart 2018 itibariyla Ali Rıza Aksoy atandı. 2012 yılından bu yana İnsan Kaynakları Uygulamaları, Personel Yönetimi ve İnsan Kaynakları Operasyonları, Endüstri İlişkileri fonksiyonlarında görev alan ve yöneticilik yapan Aksoy, son olarak Endüstri İlişkileri ve İmalat İnsan Kaynakları Müdürü görevini yürütüyordu.

1993 yılında Lisans eğitimini ve 1995 yılında Yüksek Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümün’de tamamlayan Ali Rıza Aksoy, 2017 yılında Koç Üniversitesi Executive MBA programından mezun oldu. 1996 yılında Ford Otosan’da Endüstri Mühendisi olarak çalışmaya başladı. Ford Otosan’da kariyerinin ilk altı yılında, farklı imalat bölümlerinde, Endüstri Mühendisliği ve Toplam Üretken Bakım konularında, Ford Üretim Sistemi çalışmalarında, ISO 9000 ve ISO 14000 projelerinde Metod Mühendisi olarak, farklı uzmanlık konularında görev aldı.