Ford Otosan, Avrupa Başkanlık Ödülü’nü kazandı

Ford Otosan’ın otomotiv sektöründe bir ilki gerçekleştirerek başta Down Sendromu ve otizm olmak üzere engelli çalışanlarına yönelik yürüttüğü istihdam fırsatı sağlayan çalışmaları 17 yıldır düzenlenen CLAD Ödülleri’nde (Chairman’s Leadership Awards for Diversity/Başkanlık Ödülü 2017) diğer projeleri geride bırakarak ödül kazandı.

Ford’un faaliyet gösterdiği farklı ülkelerden birçok projenin yarıştığı CLAD Ödülleri organizasyonunda; Ford Otosan’ın Down Sendromlu ve otizmli çalışanlarına yönelik uyguladığı “+2 farkla daha güçlüyüz” projesi diğer projelerin arasından sıyrılarak “Valuing A Diverse Workforce - İş Gücünde Çeşitliliğe Değer Verme” kategorisinde ödüle layık görüldü.

Proje, uzmanlar ve eğitmenler eşliğinde her çalışanın engel grubuna göre belirlendi

Ford Otosan'ın engelli çalışanları için hayata geçirdiği proje kapsamında programa alınan çalışanlara özel uzmanlar tarafından profesyonel ve sosyal yeteneklerini geliştirme amaçlı bir program uygulandı. Çalışanların ailelerinden ve yakınlarından alınan bilgilerle iş yerinde hazır bulunan doktor, psikolog, üretim mühendisi ve iş güvenliği uzmanı eşliğinde engel grubuna ve yeteneklerine uygun süreç belirlendi.

Yenigün: “İş’te Eşitlik anlayışı ile fırsat eşitliğini sonuna kadar destekliyoruz”

Ford dünyasında büyük öneme sahip olan Başkanlık Ödülü’nü böylesine anlamlı bir projeyle kazandıkları için mutlu olduklarını belirten Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, şunları söyledi:

“Türkiye otomotiv sektörünün istihdam lideri Ford Otosan olarak, elde ettiğimiz başarı ve tecrübelerin kaynağında insan kaynağımız olduğu bilinciyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. İnsan kaynağımızı “İş’te Eşitlik” anlayışı ile yönetmeye, engelli ve kadın çalışanlarımızın iş hayatına katılımı başta olmak üzere iş hayatında fırsat eşitliğini sonuna kadar destekliyoruz. Ford Otosan olarak, uygun şartlar ve doğru süreçlerde her bireyin daha verimli çalışabileceğine inanıyoruz. Önyargıları kırmak, farkındalık yaratmak ve sektörümüze bu konuda öncülük etmeyi hedefliyoruz. Sadece bununla da kalmıyor, şirket içinde engelli çalışanlarımızın elde ettiği başarıları ödüllendirmeye devam ediyor, fırsat eşitliğini her platformda öne çıkarmaya devam ediyoruz. Ford Otosan'a bu gururu yaşatan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum”

“Down Sendromlu çalışma arkadaşımız %63 oranında ilerleme kaydetti”

Program kapsamında Ford Otosan Sağlık Merkezi’ne yapılan düzenli ziyaretlerle, engelli çalışanlarının ilerleme ve ihtiyaçlarının da rapor edildiğini vurgulayan Yenigün, “Süreç sonunda iki çalışma arkadaşımız da işe girerken girdikleri testlere yeniden tabi tutuldu. Her iki çalışanımız da önemli ölçüde gelişme kaydederken, Down Sendromlu çalışma arkadaşımız, 3 yıl önce işe alındığı teste kıyasla yüzde 63 oranında artış kaydetmeyi başardı. Otizmli çalışma arkadaşımız ise 1 yıl önce girdiği teste göre %35 oranında gelişim kaydetti. Bu sonuçlar, her iki çalışanımızın da daha fazla kendine güvendiğini, çevresinden artık daha az desteğe ihtiyaç duyduğunu ve davranışlarını daha kolay kontrol altına alabildiğini ve kararlar verebildiğini ortaya koydu” dedi.Basın Bülteni