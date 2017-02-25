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FORD “AYDOĞANLAR'' DAN ALINIR!

25 Şubat 2017 Cumartesi 18:21
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Yeni Ford Kuga, Aydoğanlar Ford bayisindeki test sürüşüne davet ediyor.

FORD 'AYDOĞANLAR'' DAN ALINIR!
Otomotiv tutkunlarının uzun zamandır beklediği ve hepimizi heyecanlandıran, son derece modern tasarımı, çarpıcı iç-dış dizaynı ve performansından ödün vermeyen,1.5L TDCi Dizel motorunun üstün verimliliğiyle, Yeni Ford Kuga, SUV tutkunlarını benzersiz birsürüş deneyimi için harekete geçiriyor. Yeni Ford Kuga, Ford Aydoğanlar da sizi bekliyor!

Siz de bu harekete katılmaya ve Yeni Ford Kuga'yı deneyimlemeye hazırsanız; sizleri segmentinin bu farklı, en yeni, en nitelikli ve en donanımlı aracı için Showroomumuza bekliyoruz. 



Prof. Muammer Aksoy Cad. No:5 Zeytinburnu / İstanbul / Türkiye
Tel : +90 212 665 84 84 (PBX)



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