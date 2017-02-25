FORD “AYDOĞANLAR'' DAN ALINIR!

Prof. Muammer Aksoy Cad. No:5 Zeytinburnu / İstanbul / Türkiye

Tel : +90 212 665 84 84 (PBX)

Otomotiv tutkunlarının uzun zamandır beklediği ve hepimizi heyecanlandıran, son derece modern tasarımı, çarpıcı iç-dış dizaynı ve performansından ödün vermeyen,1.5L TDCi Dizel motorunun üstün verimliliğiyle, Yeni Ford Kuga, SUV tutkunlarını benzersiz birsürüş deneyimi için harekete geçiriyor. Yeni Ford Kuga, Ford Aydoğanlar da sizi bekliyor!Siz de bu harekete katılmaya ve Yeni Ford Kuga'yı deneyimlemeye hazırsanız; sizleri segmentinin bu farklı, en yeni, en nitelikli ve en donanımlı aracı için Showroomumuza bekliyoruz.