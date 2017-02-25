FORD “AYDOĞANLAR'' DAN ALINIR!

Siz de bu harekete katılmaya ve Yeni Ford Kuga'yı deneyimlemeye hazırsanız; sizleri segmentinin bu farklı, en yeni, en nitelikli ve en donanımlı aracı için Showroomumuza bekliyoruz.
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