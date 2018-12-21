Folkart'a beşibiryerde

Gayrimenkul sektörüne yön veren şirketleri teşvik etmeyi amaçlayan Real Estate Stars Ödülleri sahiplerini buldu.

Sektörün önde gelen iş örgütleri Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) ve Türkiye Müteahhitler Birliği’nin (TMB) destekleriyle düzenlenen Real Estate Stars - Türkiye’nin Gayrimenkul Liderleri Ödül Töreni, gayrimenkul sektörünün zirvesini bir araya getirdi. Folkart, “2017 yılında Türkiye’nin En Çok Ofis Projesi Üreten Şirketleri” kategorisinde 3’üncü oldu.

Capital ve Ekonomist dergileri öncülüğünde gerçekleştirilen yarışmada Folkart, 7 kategorinin 5’inde ödül alma başarısı gösterdi. İstanbul Bosphorus Swiss Otel’de yapılan tören, 3. kez düzenledi. 7 kategoride ilk 10’a girmeyi başaran şirketlere ödülleri verildi.

FOLKART’A ÖDÜL YAĞDI

Folkart, 7 kategorinin 5’inde ilk 10’a girerek ödül almaya hak kazandı. Yarışmada ödül alan firmalar arasındaki tek İzmirli şirket olan Folkart, “2017 yılında Türkiye’nin En Çok Ofis Projesi Üreten Şirketleri”, “2017 yılında Türkiye’nin (Adet Bazında) En Çok Konut Üreten Şirketleri”, “2017 Yılında Türkiye’nin (Ciro Bazında) En Çok Konut Satışı Yapan Şirketleri”, “2018 Yılında Türkiye’nin En Çok Proje Yürüten Şirketleri” ve “Türkiye’nin En Çok Satış Yapan İlk 10 Şirketi (adet – 2017)” kategorilerinde ilk 10’a girmeyi başardı.

SANCAK: “YATIRIMLARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ”

Geçtiğimiz yıl 4 kategoride düzenlenen Türkiye’nin Gayrimenkul Liderleri Ödülleri’ne bu yıl yeni kategoriler eklendiğini ve kategori sayısının 7’ye yükseldiğine işaret eden Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, “Geçtiğimiz yıl 2 ayrı kategoride ödül almıştık. Bu yıl ise 7 kategorinin 5’inde Folkart olarak ödül almaya hak kazandık. Ödüller, bizleri onurlandırıyor. Yatırımlarımıza devam etmemiz için bize güç veriyor. Önümüzdeki yıllarda İzmir’den çıkarak, Türkiye’nin en büyük inşaat firması olma hedefimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu ödülleri kazanmamızda emeği geçen tüm Folkart çalışanlarına ve bize güvenen tüm müşterilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Düzenlenen törende Folkart adına ödülleri Saya Grup Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Erikli aldı. Kadir Erikli, “Folkart, 2006 yılından bu yana İzmir’e yatırım yapıyor. Ülkemize güvenimiz son derece yüksek. 2019’da da çok güzel projeler ile İzmir’e yatırımlar yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.