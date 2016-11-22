FLO Mağazacılık 9 ayda yüzde 28 büyüdü

İSTANBUL (AA) - FLO Mağazacılık Üst Yöneticisi (CEO) Burak Övünç, "Bu yılın 9 aylık döneminde yüzde 28 büyüdük. Ciromuz 1,5 milyar TL'ye ulaştı. Toplam 81 mağaza açtık, bin 969 kişiyi işe aldık" dedi.

FLO Mağazacılık'ın bu yılın 9 ayında sergilediği performansın, genel vizyonunun ve global pazarlara dönük hedeflerinin paylaşıldığı basın toplantısında konuşan Övünç, yaklaşık 10 senedir Türkiye ayakkabı sektörünün lideri olduklarını, ayakkabı sektörünün her alanında var olduklarını söyledi.

Bu yılın 9 aylık döneminde yüzde 28 büyüdüklerini dile getiren Övünç, FLO Mağazacılık'ın bu büyüme performansıyla perakende sektöründe önemli bir başarıya imza attığını kaydetti. Övünç, şöyle konuştu:

"Bu yıl Almanya'nın en önemli yatırım fon şirketlerinden biri olan Capiton AG ile birlikte Alman ayakkabı perakende devi Reno'yu satın aldık. Avrupa'nın en büyük 2. ayakkabı perakendecisi. ve bizim için hala heyecanı süren bir satın alma.

Yılın 9 ayında ciromuz 1,5 milyar TL'ye ulaştı. Toplam 81 mağaza açtık. Bunun 32'si yurt içinde FLO mağazası, 22'si sniker mağazası konseptindeki Sport In Street, 26'sı da yurt dışında FLO mağazası. İstihdamımızı çok ciddi oranda artırdık, bin 969 kişiyi işe aldık. Bunun içinde özellikle Şanlıurfa'da yeni kurduğumuz fabrikanın ciddi bir önemi var. Toplam çalışan sayımız da 2016'nın sonunda 7 bin kişiyi aşmış olacak. Ciro grafiğimiz oldukça hızlı büyüyen bir ivmeye işaret ediyor. Geçen sene ciromuz 1,5 milyar TL idi, bu sene 9 ayda 1,5 milyar TL yaptık. Dolayısıyla 2016 senesini 2 milyar TL'nin üzerinde bir ciroyla kapatacağımız öngörüyoruz. 2017 yılı içinse 2,6 milyar TL ciro hedefliyoruz, bin 700 kişiyi işe almak istiyoruz"

-"Bu sene yatırıma çok hız verdik"

Yapılan yatırımlar sonucu varlıklarının 1,2 milyar TL'ye ulaştığını bildiren Övünç, "Bu sene yatırıma çok hız verdiğimiz bir sene oldu. Geçen sene 47 milyon TL'lik yatırım yapmıştık. Bu seneki yatırım tutarımız 80 milyon TL'yi aşacak" diye konuştu.

Övünç, FLO mağazaları ile Türkiye'nin her noktasına ulaşmaya devam edeceklerini ifade etti. 2016 yılı sonunda FLO perakende noktaları ile yurt içinde 350'nin üzerinde, yurt dışında yakın coğrafyada ise 50'nin üzerinde mağazaya ulaşacaklarını belirten Övünç, şöyle devam etti:

"Çok markalı sneaker konseptli Sport in Street perakende noktalarımız ise 2016 yılı sonunda yaklaşık 50 mağazaya ulaşacak. 2016 yılı sonunda Türkiye ve yurt dışında yakın coğrafyada toplam mağaza sayımız 450'nin üzerinde olacak. Avrupa'da da ortağı olduğumuz Reno markamız ile 500'ün üzerinde mağazaya sahibiz. Türkiye'den çıkardığımız markalarımızı bu uluslararası perakende platformumuz üzerinden dünyaya yayacağız.

2017 yılında yurt içinde 40 FLO ve 45 Sport in Street, yurt dışında da 45 FLO olmak üzere toplam 130 yeni mağaza açacağız. 2017 yılında açacağımız yeni mağazalarımızla Türkiye'de 400'e yakın FLO mağazamız olacak, satış alanımızın ise 280 bin metrekareye ulaşmasını hedefliyoruz. Yurt dışında ise 15 ülkede 100 FLO mağazasına ulaşmayı amaçlıyoruz. Yine Türkiye'deki bir diğer perakende markamız Sport in Street mağazalarımız ise 2017 yılı sonunda yaklaşık 100 mağazaya ulaşacak."

-"Üretimimizin yüzde 85'ini Türkiye'de gerçekleştiriyoruz"

Övünç, 2012 yılında kurdukları ve bugüne kadar toplamda 15 milyon TL tutarında yatırım yaptıkları Şanlıurfa Fabrikası'nda bir ayakkabı üssü oluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Burada yıllık 1 milyon 800 bin çift ayakkabı üretip yaklaşık bin kişiye istihdam sağladıkları bilgisini paylaşan Övünç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Uzun vadede ise yıllık 9 milyon ayakkabı üretip yaklaşık 5-6 bin yeni istihdamı hedefliyoruz. Şu anda Türkiye genelinde 300'den fazla yerli üreticiyle çalışıyoruz ve üretimimizin yüzde 85'ini yani yaklaşık 30 milyon çiftini Türkiye'de gerçekleştiriyoruz. Çalıştığımız tedarikçilerimizi Şanlıurfa'da üretim yapmaya da teşvik ediyoruz. Tedarikçilerimize üretim tekniğinden ham madde seçimine kadar verdiğimiz eğitimlerle de destek oluyoruz.

Perakende yönetiminde Avrupa'da da söz sahibi olduk. Reno'nun son derece geniş bir perakende ağı var. Öncelikli hedefimiz bu ağı daha güçlü hale getirebilmek. Reno markamızda, gelecek birkaç yıl verimlilik artırmaya yönelik yatırımlar yapacağız. Stratejimiz, yakın coğrafyada FLO, Avrupa'da ise Reno markamız ile büyümek. Yakın gelecekte Şanlıurfa Fabrikamız ve Reno için önemli bir yol haritasını hayata geçireceğiz. 3 yıl içerisinde, Reno'nun satışını yapacağı 25 milyon çift ayakkabının önemli bir bölümünün Türkiye'de üretilmesini hedefliyoruz."

-"Son 3-4 ayda birçok AVM'nin yapıcı bir yaklaşım sergilediğini düşünüyoruz"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Övünç, "Birçok marka küçülmeye giderken siz 81 yeni mağaza açmışsınız, bunu nasıl başardınız, karlılıklarınız ne durumda" sorusunu, şu şekilde yanıtladı:

"Dolardaki artış birçok girdiyi etkiliyor. Bunun yanında kiralar da var. Bunu mümkün olduğunca yönetmeye ve tüketiciye yansıtmamaya çalışmak gerekiyor. AVM kiralarına da bu gözle bakıyoruz. AVM'lerle perakendeciler aynı sektörün parçaları ve beraber hareket ederlerse ancak katma değer yaratıyorlar. Nitekim Türkiye'deki perakendenin gelişiminde AVM'lerin çok ciddi rolü var. Bizim görüşümüz ki baktığımızda bu yönde de geliştiğini görüyoruz, bütün AVM yatırımcılarıyla beraber iş ortağı mantığı içerisinde hareket etmek, beraber oturmak, konuşmak ve beraber bir çözüm geliştirmeye çalışmak. Bizim tarafımızda son 3-4 ayda hatta sene başından beri bir çok AVM'nin de bu anlamda yapıcı bir yaklaşım sergilediğini düşünüyoruz.

2015 yılında karlılığımız kurlarla ve özellikle vergilerle beraber doğal olarak etkilendi. 2016 yılında o etkiyi normalize ettiğimizi söyleyebilirim. Bu yıl karlılığımız geçen seneyle aynı seviyelerde. Daha kötüye giden bir durumumuz yok."

Övünç, bu durumun tüketiciye yansıması olup olmadığı sorusuna yönelik ise özellikle çocuk ürünlerinde yüzde 15'e yakın olmak üzere ortalama birim fiyatlarının bu sene aşağı indiğini söyledi.

Yeni marka alma planlarının olup olmadığı sorusuna Övünç, "Avrupa ayakkabı sektörü durgunluk içerisinde ve çok kolay bir dönemden geçmiyor. Birçok marka şu anda satılık. Özellikle Avrupa'da iki büyük satın almamız olduğu için bizim de kapımızı çalıyorlar, biz de bu anlamda gelen fırsatları değerlendiriyoruz. Şu anda konuştuğumuz, netleştirdiğimiz ya da masaya oturduğumuz birisi yok" cevabını verdi.

Anadolu Haber Ajansı