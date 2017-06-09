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Fleetcorp Finans departmanında yeni genel müdür yardımcısı Ufuk Murat Beyazıt oldu…

09 Haziran 2017 Cuma 15:21
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Uzun dönem operasyonel araç kiralama hizmeti sunan Fleetcorp’a Ufuk Murat BEYAZIT, Mayıs 2017 tarihi itibarıyla finans, hazine, risk ve idari işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak atandı.

Fleetcorp Finans departmanında yeni genel müdür yardımcısı Ufuk Murat Beyazıt oldu…
1994-1999 yılları arasında Bankers Trust A.Ş.de hazine ve sermaye piyasaları müdür yardımcısı olarak görev yapan Ufuk Murat BEYAZIT, 1999 - 2004 tarihleri arasında ise Garanti Bank International N.V.de hazine müdürlüğü pozisyonunda çalıştı. Daha sonra 2004 -2009 tarihleri arasında American Express Bank/Standard Chartered Bank Global Finansal Piyasalar Bölümü’nde direktör olarak, 2011-2012 tarihleri arasında Bank of America Merrill Lynch’te yönetim kurulu üyesi ve COO olarak kariyerine devam etti. 2013-2016 tarihleri arasında Turkcell Group’ta hazine, risk yönetimi ve vergi bölümlerinden sorumlu direktör olarak ve 2015-2016 tarihleri arasında ise Turkcell Finansman A.Ş.de kurucu CEO olarak görev aldı.

4 Mart 1972’de Rize’de dünyaya gelen Ufuk Murat BEYAZIT, 1995 yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü’nden mezun oldu. 2000 yılında ise İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Para ve Banka” bilim dalında yüksek lisans yaptı. Sayın BEYAZIT, evli ve iki kız çocuğu babası...
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