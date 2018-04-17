FIRSATLAR ÜLKESİ AMERİKA BİR TIK UZAKLIKTA

Yurtoğlu, “Müşterilerimiz bizi seçtikleri anda profesyonel sigortalı yönetim firmaları tarafından kontrol edilen, kira getirili daireleri seçebiliyor. Evlerin tüm satış işlemleri Amerikan Büyükelçiliği veya konsolosluklarında noter huzurunda resmi bir ortamda gerçekleşiyor. Masraf ve komisyon ödenmeden satış yapılıyor ve işlemin yapıldığı gün itibariyle kira getirisi başlıyor” dedi.

Dünyaca ünlü eğlence merkezleri ve kültürel aktiviteleriyle iş ve hayat dengesinin en iyi şekilde kurulabildiği Florida’da, Türklere yatırım fırsatı sunan isteamerika.com tecrübesi ve güvenli yatırım imkânıyla fark yaratıyor. Siteye yoğun bir ilginin olduğunu söyleyen isteamerika.com kurucusu Bahtiyar Yurtoğlu, şu an için web sayfasına aylık olarak yaklaşık 10 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi. Yurtoğlu sözlerini söyle sürdürdü: “Bu ziyaretlerin satışa dönmesi, alıcının karar vermesi uzun zaman alabiliyor ama karar verildikten sonra satış işleminin yapılması sadece yarım saat alıyor. Web sitesinden mülk almak pek alışık olmadığımız bir şey hele bir de Amerika’dan mülk alma kararı daha zor bir süreç. Ancak karar verildikten sonraki satış süreci hızlı ve basit bir şekilde ilerliyor.”



Güvenli ve Karlı Yatırım İmkanı

Fırsatlar ülkesi Amerika’da tamamen resmi ve güvenli bir şekilde ev sahibi yapan isteamerika.com kurucusu Bahtiyar Yurtoğlu, “Bizim gibi danışman firmalarda 2 farklı iş modeli vardır. Piyasadaki aracı firmalar sizden gelen talebe göre ev arar, bulabilirlerse ev fiyatı üzerinden komisyon alır ve bu uzun süreç genelde maliyetli sonlanır. Biz ise tüm analizleri yapılmış, satın alınmış, tüm bakımları yapılmış, kiracısı mevcut dolayısıyla kira getirisi garantili, devredilmeye hazır konut satışı yapıyoruz. Amerika’daki emlak fiyatları ve kira getirileri Türkiye’ye kıyasla çok cazip. Amerikan ekonomisi geliştikçe emlak fiyatları artmakta ve önümüzdeki yıllarda da artmaya devam edeceği öngörülüyor” dedi.