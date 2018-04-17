Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
108745
ALTIN
177.546
DOLAR
4.0978
STERLİN
5.8568
EURO
5.0603

FIRSATLAR ÜLKESİ AMERİKA BİR TIK UZAKLIKTA

Portföyünde bulunan evleriyle yatırım fırsatları sunmaya devam eden isteamerika.com müşterilerinin bir tık uzağında. Portal, her geçen gün büyüyen sektörde özellikle ABD’nin cazibe merkezi haline gelen Florida’da sunduğu evleriyle dikkat çekiyor.Yıllardır Türkleri Amerika’da ev sahibi yaptığını belirten isteamerika.com kurucusu Bahtiyar Yurtoğlu, sitenin, tecrübesiyle ABD’de güvenli ve kârlı bir yatırım fırsatı sunduğunu vurguladı.

FIRSATLAR ÜLKESİ AMERİKA BİR TIK UZAKLIKTA

Portföyünde bulunan evleriyle yatırım fırsatları sunmaya devam eden isteamerika.com müşterilerinin bir tık uzağında. Portal, her geçen gün büyüyen sektörde özellikle ABD’nin cazibe merkezi haline gelen Florida’da sunduğu evleriyle dikkat çekiyor.Yıllardır Türkleri Amerika’da ev sahibi yaptığını belirten isteamerika.com kurucusu Bahtiyar Yurtoğlu, sitenin, tecrübesiyle ABD’de güvenli ve kârlı bir yatırım fırsatı sunduğunu vurguladı.

17 Nisan 2018 Salı 11:01
5525 Okunma
FIRSATLAR ÜLKESİ AMERİKA BİR TIK UZAKLIKTA

Yurtoğlu, “Müşterilerimiz bizi seçtikleri anda profesyonel sigortalı yönetim firmaları tarafından kontrol edilen, kira getirili daireleri seçebiliyor. Evlerin tüm satış işlemleri Amerikan Büyükelçiliği veya konsolosluklarında noter huzurunda resmi bir ortamda gerçekleşiyor. Masraf ve komisyon ödenmeden satış yapılıyor ve işlemin yapıldığı gün itibariyle kira getirisi başlıyor” dedi.

Dünyaca ünlü eğlence merkezleri ve kültürel aktiviteleriyle iş ve hayat dengesinin en iyi şekilde kurulabildiği Florida’da, Türklere yatırım fırsatı sunan isteamerika.com tecrübesi ve güvenli yatırım imkânıyla fark yaratıyor. Siteye yoğun bir ilginin olduğunu söyleyen isteamerika.com kurucusu Bahtiyar Yurtoğlu, şu an için web sayfasına aylık olarak yaklaşık 10 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi. Yurtoğlu sözlerini söyle sürdürdü: “Bu ziyaretlerin satışa dönmesi, alıcının karar vermesi uzun zaman alabiliyor ama karar verildikten sonra satış işleminin yapılması sadece yarım saat alıyor. Web sitesinden mülk almak pek alışık olmadığımız bir şey hele bir de Amerika’dan mülk alma kararı daha zor bir süreç. Ancak karar verildikten sonraki satış süreci hızlı ve basit bir şekilde ilerliyor.”


Güvenli ve Karlı Yatırım İmkanı
Fırsatlar ülkesi Amerika’da tamamen resmi ve güvenli bir şekilde ev sahibi yapan isteamerika.com kurucusu Bahtiyar Yurtoğlu, “Bizim gibi danışman firmalarda 2 farklı iş modeli vardır. Piyasadaki aracı firmalar sizden gelen talebe göre ev arar, bulabilirlerse ev fiyatı üzerinden komisyon alır ve bu uzun süreç genelde maliyetli sonlanır. Biz ise tüm analizleri yapılmış, satın alınmış, tüm bakımları yapılmış, kiracısı mevcut dolayısıyla kira getirisi garantili, devredilmeye hazır konut satışı yapıyoruz. Amerika’daki emlak fiyatları ve kira getirileri Türkiye’ye kıyasla çok cazip. Amerikan ekonomisi geliştikçe emlak fiyatları artmakta ve önümüzdeki yıllarda da artmaya devam edeceği öngörülüyor” dedi.

Son Güncelleme: 17.04.2018 11:22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mercedes-Benz Türk'ten 550.000 Avro'luk tasarruf
Mercedes-Benz Türk'ten 550.000 Avro'luk tasarruf
PIRELLI’ den 2. nesil bayilerine genç yıldızlar projesi
PIRELLI’ den 2. nesil bayilerine genç yıldızlar projesi
GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ ZİRVE’DE BULUŞTU
GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ ZİRVE’DE BULUŞTU

banner268

banner264

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim