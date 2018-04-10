FinTech girişimleri için toplamda 20 bin dolar ödül

Amerikalı Fon Şirketi Village Capital ve finansal refah alanında tüm dünyada çeşitli faaliyetlerde bulunan Metlife Foundation tarafından ve BUBA işbirliği ile düzenlenen Metlife Foundation Financial Health Forum: Turkey’18, 30-31 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek. Düzenlenen yarışmanın başvuruları başladı ve başvurular 13 Nisan’a kadar devam edecek. Türkiye'deki düşük-orta gelirli ailelerin ve KOBİ'lerin finansal refahını iyileştirmek, kredi ve diğer kaynaklara erişimlerini arttırmak amaçlı ürünler geliştiren erken evre FinTech girişimlerinin başvurabileceği yarışmanın sonunda seçilen 2 finalist, toplamda 20.000USD değerinde ödül kazanacak.

Başvurular sonrası yapılan değerlendirmeler ile seçilecek olan 12 adet girişim, 2 gün sürecek ‘Metlife Foundation Financial Health Forum: Turkey’18’e katılacak. Tüm katılımcılara yapacakları sunumları sonrasında 12 finalist tekrar değerlendirilecek ve aralarından seçilen en başarılı 2 girişim, Metlife Foundation’ın sunduğu büyük ödüllerin sahibi olacak. BUBA Türkiye’deki yerel girişimclik ekosistemi iş ortağı olarak, en iyi FinTech paydaşlarını bir araya getirme ve yarışmaya uygun girişimlerin başvuru ve eleme süreçlerini yönetme konularında destek veriyor.

“Metlife Foundation bireylere ve ailelere uzun dönemli finansal refah ve istikrar getirecek çözümler oluşturabilmek amacıyla Village Capital gibi uzman iş ortaklarıyla birlikte hareket ediyor.” diyen MetLife Foundation Kurucusu ve CEO’su Dennis White, sözlerine şu şekilde devam etti: “Birlikte, bu alandaki yenilikçi girişimcileri bulmak ve daha çok aileye ve bireye ulaşabilmeleri amacı ile işlerini geliştirmelerine yardımcı olmak istiyoruz.”

Village Capital Yönetici Direktörü Allie Burns ise konuyla ilgili şu sözleri aktardı: “Günümüzde yatırımcılar daha çok, kolay tanımlanabilir çözümler üzerinde yatırım yapmayı tercih edebiliyor. Bizim hedefimiz, bunun yanında düşük gelirli insanlar için büyük farklar yaratacak çözümler üzerine çalışan girişimcilerin desteklenmesini de sağlamak. Biliyoruz ki girişimler, toplumdaki her kesime hitap edebilecek bir finans sektörünün inşaasında önemli role sahip olabilirler. Bizim yapmaya çalıştığımız da onlara bu yolda ışık olmak. Daha eşit ve sağlıklı bir mali sistem yaratabilmek için MetLife ile birlikte çalışmaktan çok mutluyuz.”

Forum boyunca girişimciler, iş modellerini aralarında Metlife liderlerinin de olduğu çeşitli hissedarlara anlatma, ileri gelen yatırımcılarla görüşme ve yerel sektör uzmanlarından geri bildirim alma şansı yakalayacaklar. Girişimcilere aynı zamanda, Village Capital’in bünyesindeki uluslararası Viral Framework’ten iş geliştirme ve yatırım alanlarında danışmanlık alma fırsatı da tanınacak. MetLife Türkiye Genel Müdürü Deniz Yurtseven ise konuyla ilgili olarak şu sözleri aktardı: “MetLife’ın Türkiye’de kurulduğumuz yıldan bugüne, MetLife Foundation desteğiyle birçok kuruluş ile stratejik iş birliği yaparak, çeşitli toplulukları destekleme fırsatımız oldu. Financial Health Forum’a katılarak, bu sefer finansal refah üzerine çalışan girişimcileri destekleyerek topluma çok daha fazla katkı sağlayabileceğimiz fırsatlar yakalamayı hedefliyoruz.”

Türkiye’de yapılan bu forum, Village Capital ve Metlife Foundation’ın Orta Doğu ve Mısır’da birlikte yürüttüğü 2 yıllık insiyatifin bir parçası. Polonya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde yapılan önceki etkinliklerde, dijital finansal yönetimden, dijital ödeme uygulamalarına kadar birçok konuda çözüm üreten FinTech girişimine yatırım ödülleri verildi.

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