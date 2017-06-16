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Fındıkta küllemeyle mücadele

16 Haziran 2017 Cuma 12:12
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DÜ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Bitki Koruma Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yıldırım: - "Fındık üreticileri bahçelerinde gerekli bakım işlemleri ile birlikte, külleme başta olmak üzere hastalıklarla mücadele etmelidir. Bu mücadele üreticilerin yüzünü güldürecektir"

Fındıkta küllemeyle mücadele
DÜZCE (AA) - Düzce Üniversitesi (DÜ) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Bitki Koruma Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmet Yıldırım, çiftçilerin fındıkta görülen ve verim düşüklüğüne neden olan külleme hastalığıyla etkin mücadele edilmesi gerektiğini belirtti. 

Yıldırım, yaptığı açıklamada, Karadeniz Bölgesi'nde geçen yıl görülen ve verim düşüklüğüne neden olan külleme hastalığı konusunda yaptığı gözlemler ve araştırmalar sonucu, hastalığın havadaki yüksek nemin ve uygun sıcaklıkların hastalığın gelişimi ve yayılmasında önemli rol oynadığını söyledi.

Külleme hastalığının, mantari bir hastalık olduğunu belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bu yıl ocaklardaki dallarda çotanak sayısı, geçen yıla göre gözle görülebilir oranda fazla, bu nedenle fındık rekoltesinin yüksek olacağını bekliyorum. Fındık üreticileri bahçelerinde gerekli bakım işlemleri ile birlikte, külleme başta olmak üzere hastalıklarla mücadele etmelidir. Bu mücadele üreticilerin yüzünü güldürecektir. Fındık bahçemizle ne kadar iyi ilgilenirsek, bunun için kültürel işlemleri zamanında yapar, hastalık ve zararlılarla tekniğine uygun yöntemlerle mücadele edersek, fındık da bize o kadar iyi bakar."

Fındık hasadı öncesinde külleme hastalığıyla mücadelenin önemini vurgulayan Yıldırım, yağışların oransal nemi artırması ve uygun hava sıcaklıklarının külleme riskini artırdığını aktardı.

Yıldırım, bu nedenle üreticilerin, en azından bir kez olsun uygun biçimde ilaçlama yapması gerektiğine işaret ederek, "Daha sonra hastalığın gelişimine göre kükürt gibi ilaçlama yapabilirler. Daha önce dip sürgünlerini almayan üreticiler bu işlemi en kısa sürede yapmalıdır. Külleme ilk başta yere yakın ve gölgede kalan dip sürgünlerin yapraklarına daha sonra hızla yukarıdaki yapraklara ulaşıyor." ifadesini kullandı.

- "Fındık ocaklarındaki dal sayısı azaltılmalı"

Fındık ocaklarında bulunan dalların seyreltilmesi gerektiğini dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Genellikle verimi yüksek topraklarda dal sayılarındaki fazlalıkla birlikte, dalların çok uzun olması, bitkilerin havalanmasını engellemekte ve oransal nemin artmasına neden olmaktadır. Bu ise hastalığın bu tür bahçelerde daha yoğun görülmesine ve aynı zamanda hastalıkla mücadelenin zorlaşmasına neden olmaktadır. Bunu önlemek için üreticilerin ocaklardaki dal sayılarını azaltmaları ve budama işlemlerine önem vermeleri gerekmektedir."

Fındıkta küllemeyle mücadele zamanını belirlerken bitkinin yaprak büyüklüğüyle nem ve sıcaklık şartlarının göz önüne alınması gerektiğini aktaran Yıldırım, bunun için önceden tahmin ve erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesinin gerekli olduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Haber Ajansı
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